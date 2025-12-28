scorecardresearch
 
वाराणसी में सांता ड्रेस में पहुंचे विदेशी पर्यटकों को स्नान से रोका, वीडियो वायरल

वाराणसी में क्रिसमस के दिन सांता ड्रेस पहनकर गंगा स्नान करने पहुंचे विदेशी पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में गलतफहमी के कारण कहासुनी की बात सामने आई है. किसी पक्ष ने शिकायत नहीं की है.

गंगा घाट पर क्रिसमस विवाद!(Photo: Screengrab)
गंगा घाट पर क्रिसमस विवाद!(Photo: Screengrab)

वाराणसी में विदेशी नागरिकों को गंगा स्नान से रोके जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना क्रिसमस के दिन की है, जब कुछ विदेशी पर्यटक सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर गंगा स्नान करने पहुंचे थे. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें स्नान करने से रोक दिया, जिससे वहां कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई.

घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह विवाद किसी गलतफहमी की वजह से हुआ था.

कन्फ्यूजन के कारण हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, गंगा घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों और विदेशी नागरिकों के बीच किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन हो गया था. इसी गलतफहमी के चलते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और स्थानीय लोगों ने विदेशी नागरिकों को स्नान करने से रोक दिया.

कुछ देर बाद स्थिति शांत हो गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से माफी मांग ली. इसके बाद न तो विदेशी पर्यटकों ने और न ही स्थानीय लोगों ने थाने में किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई. मामला यहीं खत्म हो गया और दोनों पक्ष अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए.

देखें वीडियो...

पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की

इस पूरे मामले पर एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और जांच के लिए स्थानीय टीम को लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह वीडियो 25 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्ष शामिल हैं और दोनों के बीच केवल कन्फ्यूजन की वजह से कहासुनी हुई थी.

एसीपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी तरह की गंभीर गतिविधि सामने नहीं आई है. चूंकि मामला विदेशी पर्यटकों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है. फिलहाल वायरल वीडियो की गहराई से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
