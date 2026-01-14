scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी: गंगा में सीवेज का पानी छोड़ना पड़ा महंगा, अलकनंदा क्रूज 5 हजार का जुर्माना

वाराणसी में गंगा नदी की लहरों पर चलने वाले मशहूर अलकनंदा क्रूज द्वारा नदी में सीवेज का गंदा पानी गिराने का मामला सामने आया है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर क्रूज संचालक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करते हुए जवाब तलब किया है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में मलजल गिराने के आरोप में अलकनंदा क्रूज लाइन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की है, जिसमें क्रूज से गंदगी नदी में गिरती हुई दिखाई दे रही थी. 

वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने एक जांच टीम बनाई, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर न केवल जुर्माना लगाया गया है, बल्कि विभाग ने क्रूज प्रबंधन से इस लापरवाही पर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है. 

अधिकारियों ने कहा है कि गंगा की स्वच्छता से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त रुख अपनाया जाएगा. फिलहाल क्रूज लाइन को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Greater Noida Deepa Murder case
एकतरफा प्यार में सनकी आशिक ने की लड़की की हत्या
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (File Photo: Tanuj Awasthi/ITG)
कानपुर में दलित युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, परिवार पर भी किया हमला... 5 गिरफ्तार
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू. (Photo: ITG)
संभल में बड़ा एक्शन... बुलडोजर लेकर पहुंची टीम, 27 बीघा जमीन की पैमाइश शुरू
KGMU में लव जिहाद का आरोपी डॉक्टर रमीज. (Photo: ITG)
लखनऊ के लव जिहाद केस में जाकिर नाइक कनेक्शन! कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में था रमीज
Safety concerns in sleeper bus travel in Uttar Pradesh
UP के स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों का रियलिटी चेक, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

वायरल वीडियो से खुली पोल

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अलकनंदा क्रूज से सीधे गंगा के पानी में मलजल गिरता हुआ नजर आया था. स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए टीम का गठन किया, जिसने मौके पर विसंगतियां पाईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वाराणसी के दालमंडी में चला बुलडोजर

प्रदूषण विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने क्रूज संचालक पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने के साथ-साथ विभाग ने क्रूज प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए. प्रशासन के द्वारा उठाया गया यह कदम गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के सख्त निर्देशों का हिस्सा माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन: देवरिया में मजार तो संभल में सरकारी जमीन पर बने मकान ध्वस्त, वाराणसी में भी गरजी मशीनें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement