वंदे भारत पर पत्थरबाजी... ट्रेन का शीशा फोड़ा, RPF ने आरोपी को दबोचकर भेजा जेल

सरकार यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए तमाम सुविधाएं देने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हीं बेहतर सुविधाओं में जब कोई बाधा बनता है तो परेशानियां सामने आ जाती हैं. उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पत्थर मारने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

बनारस से खजुराहो जा रही वंदे भारत ट्रेन में किसी ग्रामीण ने पत्थर फेंक उसका शीशा तोड़ दिया. गेटमैन ने देखा तो रेल अफसरों को सूचना दी, जिसके बाद RPF ने घटना का संज्ञान लेकर केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

जांच के बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. बता दें बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का उदघाटन PM मोदी ने पिछले महीने 8 नवंबर को किया था.

RPF के इंचार्ज राजेन्द्र कुमार ने बताया कि गाड़ी नंबर (26506) बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को सुबह खजुराहो जा रही थी. ट्रेन में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जवान ने उन्हें जानकारी दी कि भरतकूप से बदौसा (बांदा) के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मार दिया है, जिससे कोच का एक शीशा टूट गया है.

रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत संज्ञान में लेकर जांच शुरू की और मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. आरोपी माताबदल निवासी चित्रकूट ने बताया कि पक्षियों के शिकार के लिए उसने पत्थर चलाया था, जो ट्रेन में लग गया. आरोपी के जुर्म स्वीकार करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि घटना के कारणों की अब आईबी, रेलवे इंटेलिजेंस, RPF और सिविल पुलिस की टीम का गठन किया गया है, जो जांच करके रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी. इसके अलावा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.

