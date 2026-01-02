वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे ने पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़, दरोगा ने दुकान में छिपकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 की शाम बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास्तव के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव ने ड्यूटी पर तैनात चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया. मणिकर्णिका घाट पर नए साल पर भारी भीड़ के कारण दरोगा द्वारा नो एंट्री में बाइक ले जाने से मना करने पर यह विवाद हुआ. बीजेपी युवा मोर्चा के सारनाथ मंडल महामंत्री हिमांशु ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दरोगा की पिटाई की, जिससे बचने के लिए पुलिस अधिकारी को एक दुकान में शरण लेनी पड़ी.

मामले के बाद घाट पर भगदड़ की स्थिति बन गई. पुलिस ने आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ चौक थाने में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

फिलहाल आरोपी का इलाज मंडलीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार होने में सफल रहे.

नो एंट्री को लेकर हुआ विवाद

ब्रम्हनाल चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार त्रिपाठी मणिकर्णिका घाट पर भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था की ड्यूटी में अकेले तैनात थे. नए साल के मौके पर सतुआ बाबा आश्रम की गली में पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मियों को दूसरी गली से डायवर्ट कर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार हिमांशु श्रीवास्तव और उसके दो साथियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाने की जिद शुरू कर दी. दरोगा ने जब भीड़ के मद्देनजर उन्हें रोका, तो हिमांशु ने पार्षद का बेटा होने का रौब दिखाते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की और गाली-गलौज पर उतर आया.

दरोगा ने दुकान में घुसकर बचाई जान

तहरीर के मुताबिक, रोकने पर गुस्साए आरोपियों ने दरोगा को मां-बहन की गालियां दीं और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया. लगातार हो रहे हमले से बचने के लिए दरोगा ड्यूटी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए आसपास की दुकानों की तरफ भागने लगे. पुलिस अधिकारी को इस तरह भागते देख मौके पर मौजूद भीड़ अनियंत्रित हो गई और घाट पर भगदड़ मच गई. जैसे-तैसे दरोगा एक स्थानीय दुकान में घुसकर जान बचाई. बाद में स्थानीय लोगों के विरोध और पुलिस की मदद से भाग रहे हिमांशु को पकड़ लिया गया.

पुलिस की कार्रवाई और दर्ज मुकदमे

चौकी इंचार्ज की तहरीर पर चौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ 7CLA, 132BNS, 352, 115(2) और 351(2) जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को मेडिकल टेस्ट के लिए कबीर चौराहा ले गई, जहां चोट लगने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब हिमांशु के उन दो साथियों की तलाश कर रही है, जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले थे. इस घटना ने सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा पुलिस पर हमले को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

(रिपोर्ट- रौशन कुमार)