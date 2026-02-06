'यूपी मुसलमानों के लिए सेफ नहीं...' मौलाना जर्जिश अंसारी ने दिया विवादित बयान, वीडियो हो रहा वायरल

पश्चिम बंगाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना ने कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट दे दिया. इसका वीडियो सामने आया है. कार्यक्रम में दी गई तकरीर के दौरान मौलाना जर्जिश अंसारी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर टिप्पणी की और मुसलमानों से बंगाल को ज्यादा सुरक्षित बताते हुए वहां शिफ्ट होने की अपील की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 25 दिसंबर का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि बंगाल में आयोजित एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना कहते सुनाई दे रहे हैं कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है और अगर सेफ्टी है तो बंगाल में है. उन्होंने कहा कि यूपी में सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है.

मौलाना ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है और वह खुद कई बार अपने परिवार से यूपी छोड़ने की बात कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों में बिना अनुमति कोई गतिविधि नहीं की जा सकती और दिन के समय भी लाउडस्पीकर की आवाज बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही. तकरीर में उन्होंने अजान पर भी पाबंदी लगाए जाने की बात कही.

कार्यक्रम के दौरान मौलाना ने अवैध मदरसों पर चल रही कार्रवाई और लाउडस्पीकर हटाने के अभियान का जिक्र करते हुए इसे सख्त कदम बताया और इस पर आपत्ति जताई. साथ ही बंगाल को मुसलमानों के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थान बताते हुए लोगों से वहां आकर बसने की अपील की. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

