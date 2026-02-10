scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथरस: बच्चे की मौत के बाद हुई हिंसा पर एक्शन, 12 महिलाओं सहित 26 लोग अरेस्ट

हाथरस में सड़क हादसे में तीन वर्षीय बच्चे की मौत के बाद बवाल, सड़क जाम और पथराव हुआ. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 12 महिलाओं सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
हाथरस मामले में यूपी पुलिस का एक्शन (Representative Image/File)
हाथरस मामले में यूपी पुलिस का एक्शन (Representative Image/File)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए एक सड़क हादसे में तीन साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्ता फूट पड़ा. इलाके में हालात लगभग बेकाबू हो गए थे. इसके बाद, कथित तौर पर सड़क जाम करने और पुलिस स्टेशन पर पथराव करने के आरोप में 12 महिलाओं सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार को मुरसान थाना इलाके के किला मढैया गांव में हुई, जहां एक बच्चे को कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

गाड़ी के ड्राइवर और कार में सवार दो अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Helpers crushed by another truck in accident Noida
नोेएडा में एक्सिडेंट में मददगारों को दूसरे ट्रक ने रौंदा
Man caught red handed by wife his lover sonbhadra
सोनभद्र में प्रेमिका और पत्नी में हुई लड़ाई
दारोगा ने दिव्यांग को पीटा. (Photo: Screengrab)
UP: विंध्याचल मंदिर परिसर में दारोगा ने दिव्यांग भिखारी को लाठी से पीटा- VIDEO
मॉल में प्रेमिका से भिड़ी पत्नी. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था पति, देखते ही भिड़ गई पत्नी... बाल खींच-खींचकर पीटा- VIDEO
मृतक दारोगा धीरेंद्र सिंह. (File Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
UP: ड्यूटी के दौरान दारोगा को आया हार्ट अटैक, जमीन पर गिरे और हो गई मौत

घटना के बाद सड़क जाम...

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद, बच्चे के परिवार वालों और गांव वालों ने मुरसान पुलिस स्टेशन के सामने सड़क जाम कर दिया और हिरासत में लिए गए ड्राइवर और अन्य दो लोगों को उन्हें सौंपने की मांग की.

अधिकारियों ने बताया, "जब पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को मामले में हुई कार्रवाई के बारे में बता रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कथित तौर पर रेलवे ट्रैक के पास पड़े पत्थरों से पुलिस स्टेशन पर पथराव किया. घटना के बाद, पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हाथरस में 3 साल के मासूम की मौत के बाद उग्र हुई भीड़, जमकर किया पथराव, देखें

70 के खिलाफ FIR

पुलिस सुपरिटेंडेंट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मुरसान थाना इंचार्ज को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने सड़क जाम और पथराव के सिलसिले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है. 51 नामजद लोगों और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

सर्किल ऑफिसर अमित पाठक ने कहा कि उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement