हाथरस: बच्चे की मौत के बाद हुई हिंसा पर एक्शन, 12 महिलाओं सहित 26 लोग अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए एक सड़क हादसे में तीन साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्ता फूट पड़ा. इलाके में हालात लगभग बेकाबू हो गए थे. इसके बाद, कथित तौर पर सड़क जाम करने और पुलिस स्टेशन पर पथराव करने के आरोप में 12 महिलाओं सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार को मुरसान थाना इलाके के किला मढैया गांव में हुई, जहां एक बच्चे को कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

गाड़ी के ड्राइवर और कार में सवार दो अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया.

घटना के बाद सड़क जाम

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद, बच्चे के परिवार वालों और गांव वालों ने मुरसान पुलिस स्टेशन के सामने सड़क जाम कर दिया और हिरासत में लिए गए ड्राइवर और अन्य दो लोगों को उन्हें सौंपने की मांग की.

अधिकारियों ने बताया, "जब पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को मामले में हुई कार्रवाई के बारे में बता रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कथित तौर पर रेलवे ट्रैक के पास पड़े पत्थरों से पुलिस स्टेशन पर पथराव किया. घटना के बाद, पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया है.

70 के खिलाफ FIR

पुलिस सुपरिटेंडेंट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मुरसान थाना इंचार्ज को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने सड़क जाम और पथराव के सिलसिले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है. 51 नामजद लोगों और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

सर्किल ऑफिसर अमित पाठक ने कहा कि उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

