Varanasi Floods: मकान-दुकान हों या तंग गलियां और चौड़े घाट... बाढ़ की चपेट में वाराणसी, देखें Videos

वाराणसी का प्रसिद्ध अस्सी घाट बाढ़ की चपेट में आ चुका है. जिन गलियों में लोग पैदल नहीं चल पाते थे, वहां नाव चल रही है. पुलिस की फ्लड यूनिट लगातार लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाल रही है.

Namo Ghat inundated with water of the Ganga river after heavy rainfall, in Varanasi (PTI Photo)