पत्नी से हुआ झगड़ा तो बेटे से लिया बदला, मासूम को मारकर पिता ने भर दिया ट्रंक में

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने कथित तौर पर अपने ही 12 साल के बेटे की हत्या कर दी और शव को ट्रंक(लोहे का बक्सा) में छिपाकर मौके से फरार हो गया. यह सनसनीखेज वारदात माखनपुर थाना क्षेत्र के जिजौली गांव की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है. उसका अपनी पत्नी उर्मिला के साथ लंबे समय से पारिवारिक और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. उर्मिला एक निजी स्कूल में टीचर है. सोमवार सुबह वह रोज की तरह वह स्कूल चली गई थीं और घर पर राजेश अपने बेटे मयंक के साथ अकेला था.

दोपहर में जब उर्मिला घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि घर में खून के निशान पड़े हुए हैं और उसका पति घर से गायब है. जब उन्होंने अपने बेटे मयंक को ढूंढना शुरू किया तो एक ट्रंक के अंदर उसका शव मिला. यह दृश्य देखकर उर्मिला चीख पड़ीं, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने धारदार हथियार से अपने बेटे की हत्या की और फिर शव को ट्रंक में छिपाकर फरार हो गया.

मृतक बच्चे की मां की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है. पड़ोसी और रिश्तेदार इस जघन्य अपराध से स्तब्ध हैं कि एक पिता अपने ही बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके और समय को लेकर और स्पष्टता आएगी.

फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



