scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, CM योगी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसमें ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं. सीएम ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहने, कंबल-अलाव की व्यवस्था करने और रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है.

Advertisement
X
कड़ाके की ठंड में बड़ा फैसला!(Photo: Representational)
कड़ाके की ठंड में बड़ा फैसला!(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने कहा कि ठंड से आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहे. उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने शीतलहर के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है. निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रहेंगे. इसमें ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड से संचालित सभी स्कूल शामिल होंगे. सीएम ने साफ कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026 की तैयारियों की CM योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा, प्रमुख स्नान पर्वों पर VIP प्रोटोकॉल नहीं होगा

सम्बंधित ख़बरें

नए साल 2026 से लखनऊ CBI में सिर्फ ACB ब्रांच काम करेगी. (File Photo)
CBI की लखनऊ यूनिट से खत्म हुई स्पेशल क्राइम ब्रांच, ACB में किया गया विलय
Fact check committee formed to probe religious conversion allegations at KGMU Lucknow
KGMU में धार्मिक आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित, देखें ये रिपोर्ट
एक क्लिक में पूरी जानकारी.(Photo: Screengrab)
CM योगी ने लॉन्च किया 'YAKSH' ऐप, माफिया और अपराधियों पर अब कड़ी नजर
लखनऊ में डॉगी टोनी की भी हुई मौत. (Photo: Ankit Mishra/ITG)
लखनऊ: जिस डॉगी के बीमार होने पर 2 सगी बहनों ने किया सुसाइड, अब उसकी भी हुई मौत
The inauguration of Rashtriya Prerna Sthal in Lucknow and subsequent theft incidents
लखनऊ में गमलों की लूट, क्यों सरकारी सामान की चोरी से बाज नहीं आते लोग?

सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी जनपदों में ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाएं. जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. इसके लिए रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म बिस्तर, पीने का पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं. ताकि ठंड में किसी की जान जोखिम में न पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement