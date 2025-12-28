12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, CM योगी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने कहा कि ठंड से आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहे. उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने शीतलहर के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है. निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद रहेंगे. इसमें ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड से संचालित सभी स्कूल शामिल होंगे. सीएम ने साफ कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी जनपदों में ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाएं. जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. इसके लिए रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म बिस्तर, पीने का पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं. ताकि ठंड में किसी की जान जोखिम में न पड़े.

