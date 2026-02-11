scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP Budget से पहले सपा ने खोला मोर्चा, अखिलेश-शिवपाल और रामगोपाल ने योगी सरकार को घेरा, बोले- ये विदाई बजट

UP Vidhan Sabha Budget: योगी सरकार आज यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी, जिसमें स्कूटी और मानदेय वृद्धि जैसी घोषणाएं संभव हैं. हालांकि, सपा ने इसे 'विदाई बजट' और 'जुमला' बताकर मोर्चा खोल दिया है. फिलहाल कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लग रही है.

Advertisement
X
सीएम योगी और अखिलेश यादव (File Photo)
सीएम योगी और अखिलेश यादव (File Photo)

यूपी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी. बताया जा रहा है कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा. हालांकि, बजट से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. जहां पार्टी विधायकों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है वहीं टॉप लीडरशिप ने इसका मुखर विरोध किया है. अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव जैसे नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

जहां अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के विदाई बजट के साथ बीजेपी की भी विदाई तय है. वहीं, शिवपाल ने कहा कि बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है- रोजगार शून्य है, किसान कर्ज  में है, नौजवान निराश है. अब ‘जुमलों का बजट’ नहीं चलेगा. जबकि रामगोपाल ने कहा कि 'जब यहां की (केंद्र) बजट पर सबकी निगाहें झुक गईं तो वहां (यूपी) कौन सा बहुत अच्छा बजट आएगा. यूपी में कौनसा अर्धशास्त्री मुख्यमंत्री बैठा है. गरीबों का घर उजाड़ दिए अब बजट लेके आएंगे.'

आपको बता दें कि 11 फरवरी को लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाना है. बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Yogi Adityanath
UP का मेगा बजट आज, स्टार्टअप्स से एक्सप्रेसवे तक… कई बड़े ऐलानों की उम्मीद
Yogi Adityanath's statement on Babri Masjid in Barabanki
योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा 'कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी'? देखें विश्लेषण
यूपी से बंगाल तक... योगी ने सेट कर दिया एजेंडा? देखें खबरदार
Humayun Kabir reacted sharply to Yogi Adityanath's statement regarding Babri Masjid
'मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो...', CM योगी के 'कयामत तक' वाले बयान पर बोले हुमायूं कबीर
बंगाल की लड़ाई, बाबरी निर्माण पर गहराई, देखें शंखनाद

सूत्रों के मुताबिक, मेधावी बेटियों को स्कूटी देने का वादा इस बजट में पूरा किया जा सकता है. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद है. इस बार के बजट में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं किए जाने के संकेत मिल रहे हैं. 

Advertisement

फ़िलहाल, बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो रही है. इस बैठक में आज विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट पर मुहर लगेगी. कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो के निर्माण और संचालन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का विकास और आवंटन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आयुष विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी जा सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement