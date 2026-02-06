scorecardresearch
 
9वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, परिवार ने दोस्त पर लगाए गंभीर आरोप

बिजनौर जिले में कक्षा नौ की एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोप है कि छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर मामले से जुड़ा होने का आरोप लगाया है. पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है.  

छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कक्षा नौ में पढ़ने वाली एक छात्रा की जहरीले पदार्थ का  सेवन करने से मौत हो गई. यह मामला नगीना सर्किल के देविपुरा गांव का बताया जा रहा है. मृतका की उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सर्किल ऑफिसर (नगीना) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि छात्रा ने अपने घर पर ही किसी विषैले पदार्थ का सेवन किया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, छात्रा के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि छात्रा की मौत के पीछे उसी युवक की भूमिका हो सकती है. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है.
 

