scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी के सुल्तानपुर में 24 साल के युवक का अपहरण कर बेरहमी से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

यूपी के सुल्तानपुर में 24 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस वारदात में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
युवक की अपहरण के बाद हत्या. (Photo: Representational)
युवक की अपहरण के बाद हत्या. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सधापुर गांव के 24 साल के अमन यादव का पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों मयंक यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार किया है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, इस वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी, अमन यादव को उसके घर के पास से अगवा कर ले गए थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. रविवार की सुबह अमन यादव का शव इब्राहिंपुर ब्रिज के पास पाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या का कारण क्या था और इसमें अन्य कौन लोग शामिल थे.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या... मृतका संग आरोपी ने वारदात से पहले पी थी शराब

सम्बंधित ख़बरें

पूछताछ में युवक ने किया हत्याकांड का खुलासा. (Photo: ITG)
गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या, आरोपी युवक का कबूलनामा 
इंस्पेक्टर की मौत के मामले में लेडी कॉन्स्टेबल पर केस. (File Photo: ITG)
जालौन में इंस्पेक्टर की मौत के मामले में नया मोड़... लेडी कॉन्स्टेबल पर हत्या का केस 
 65 वर्षीय मां मधु देवी की फाइल फोटो.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
मां की हत्या कर वारदात बताने खुद पहुंचा थाने, बेटा बोला-'मैंने ही मारा' 
युवती की हत्या के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
परिजनों ने तय की शादी तो प्रेमी ने कर दी युवती की हत्या, धारदार हथियार से रेता गला 
अररिया में टीचर हत्याकांड को लेकर पुलिस का खुलासा. (Photo: Screengrab)
निशाने पर थी दूसरी टीचर, हत्या शिवानी की कर दी... महिला ने दी थी सुपारी 

स्थानीय लोगों ने कहा कि अमन यादव और आरोपी गांव में एक-दूसरे के परिचित थे और किसी तरह के झगड़े की वजह से यह घटना हुई हो सकती है. हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की तह तक जाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. 

Advertisement

एसपी ने कहा कि अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. फिलहाल, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. अमन यादव के परिजनों में इस हादसे के बाद से कोहराम मचा हुआ है. पुलिस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement