यूपी के सुल्तानपुर में 24 साल के युवक का अपहरण कर बेरहमी से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सधापुर गांव के 24 साल के अमन यादव का पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों मयंक यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार किया है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, इस वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी, अमन यादव को उसके घर के पास से अगवा कर ले गए थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. रविवार की सुबह अमन यादव का शव इब्राहिंपुर ब्रिज के पास पाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या का कारण क्या था और इसमें अन्य कौन लोग शामिल थे.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या... मृतका संग आरोपी ने वारदात से पहले पी थी शराब

स्थानीय लोगों ने कहा कि अमन यादव और आरोपी गांव में एक-दूसरे के परिचित थे और किसी तरह के झगड़े की वजह से यह घटना हुई हो सकती है. हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की तह तक जाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

Advertisement

एसपी ने कहा कि अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. फिलहाल, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. अमन यादव के परिजनों में इस हादसे के बाद से कोहराम मचा हुआ है. पुलिस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जारी है.

---- समाप्त ----