गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या... मृतका संग आरोपी ने वारदात से पहले पी थी शराब

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मां-बेटी की हत्या के मामले में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि मृतका के परिचित युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया. जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गर्लफ्रेंड के पिता का कर्ज चुकाने और उसे इंप्रेस करने के लिए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया और वहां से नकदी व जेवरात लेकर भाग गया था.

यह घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में 23 नवंबर की रात हुई थी. यहां 75 साल की शांति जायसवाल और उनकी बेटी 50 वर्षीय विमला जायसवाल की हत्या कर दी गई थी. मां-बेटी घर में अकेले रहती थीं. कोई पुरुष नहीं था.

जांच में सामने आया कि मोहल्ले में रहने वाले युवक से पीड़ित परिवार का घनिष्ठ संबंध था. वह अक्सर घर आता-जाता था. उसने इन लोगों का भरोसा जीत लिया था. युवक विमला को बुआ कहता था और विमला भी उसे भतीजा मानती थी.

युवक और विमला अक्सर साथ में शराब पीते थे. ऐसा कई साल से चल रहा था. युवक की नजर विमला के पैसों पर थी. युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसको वह प्यार करता है. गर्लफ्रेंड ने उसे बताया था कि उसके पिता पर काफी कर्ज है. युवक अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया.

विमला के घर में काफी दिन से युवक का आना-जाना रहता था. उसकी नजर घर में सभी चीजों पर थी. उसे पता चला कि जिसे वह बुआ बोलता है, उसके पास सोने के जेवरात हैं. घर में कैश कहां रखा जाता है, इसकी भी जानकारी उसे हो गई थी. युवक ने घर में डाका डालने की साजिश रची. उसके दिमाग में आया कि बुआ को मारकर उसके पैसे हड़प लेते हैं.

युवक 23 नवंबर को चोरी की नीयत से शराब की बोतल लेकर विमला के घर पर पहुंचा. उसने विमला के लिए पैग बनाया और खुद भी पीता रहा. सोचा कि जब बुआ विमला नशे में हो जाएगी तो माल पर हाथ साफ कर लूंगा. लेकिन उस दिन बुआ को नशा नहीं हो रहा था. आरोपी युवक को अपना प्लान फेल होता दिखा. युवक ने ठान लिया था कि उसे चोरी उसी दिन करनी है.

युवक ने जब देखा कि विमला को नशा नहीं हो रहा है तो उसने कमरे में रखे हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया और तब तक मारता रहा, जब तक वह मर नहीं गई. इस दौरान उसके बगल के कमरे में लेटी बुजुर्ग दादी ने चिल्लाने की आवाज सुन ली और पूछा कि क्या हो रहा है?

इसके बाद युवक ने दादी पर भी वार कर हत्या कर दी और पैसे व जेवरात लेकर अपने घर जाकर सो गया. अगले दिन शहर में घूमता रहा. अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, उसको महंगा मोबाइल गिफ्ट किया. अपने घर पर पैसे पहुंचाए और कुछ पैसे गर्लफ्रेंड के पिता को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए.

यह केस पुलिस के लिए गुत्थी बन चुका था. पुलिस को यह किसी बाहरी चोरों द्वारा डाका डालने और चोरी का मामला लग रहा था. लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति का सुराग नहीं मिल पा रहा था.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने मामले की छानबीन की और आसपड़ोस के लोगों से पूछताछ की. सीसीटीवी खंगाले तो एक संदिग्ध दिखा, उसकी पहचान कर पूछताछ की गई तो उसकी हरकतें संदेह के दायरे में थीं. इसके बाद सख्ती से पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आ गई. उसने बताया कि गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने और उसके पिता के कर्ज को चुकाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था.

---- समाप्त ----