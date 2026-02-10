scorecardresearch
 
गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था पति, देखते ही भिड़ गई पत्नी... बाल खींच-खींचकर पीटा- VIDEO

रॉबर्ट्सगंज जिले के एक मॉल में जमकर वबाल हो गया. जहां पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. जिसके बाद पत्नी ने प्रेमिका की पिटाई शुरू कर दी और मॉल में अफरा-तफरी मच गई.

मॉल में प्रेमिका से भिड़ी पत्नी. (Photo: Screengrab)
मॉल में प्रेमिका से भिड़ी पत्नी.

उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज जिले में एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ मॉल में घूम रहा था और उसे शॉपिंग करा रहा था. इसी बीच उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. जिसके बाद पत्नी प्रेमिका से भिड़ गई और दोनों में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

इस मारपीट के दौरान पूरे मॉल में अफरा-तफरी मच गई और भीड़ एकत्रित हो गई. जिसके बाद भीड़ ने किसी तरह दोनों को छुड़ाया और मामले को शांत कराया. मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सिटी कार्ट मॉल का है. यह घटना शनिवार को शाम 3 बजे हुई.

प्रेमिका को शॉपिंग कराने की जानकारी लगते ही पहुंच गई पत्नी

बढ़ौली चौराहे पर स्थित सिटी कार्ट में बीते शनिवार की शाम 3 बजे दो महिलाओं में आपस में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे और थप्पड़ भी मारे. इस दौरान मौके पर मौजूद ग्राहक और मॉल के स्टाफ ने दोनों को छुड़ाने की भरकर कोशिश की. बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ खरीदारी करने के लिए मॉल में आया था.

जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पत्नी ने जब पति के साथ उसकी प्रेमिका को देखा तो उसने आपा खो दिया और देखते ही देखते बात मारपीट में बदल गई. मॉल के मैनेजर ने बताया कि दोनों को अलग करके मॉल से बाहर कर दिया गया. मारपीट करने वाली दोनों महिलाएं स्थानीय बताई जा रही हैं.

