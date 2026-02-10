गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था पति, देखते ही भिड़ गई पत्नी... बाल खींच-खींचकर पीटा- VIDEO

उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज जिले में एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ मॉल में घूम रहा था और उसे शॉपिंग करा रहा था. इसी बीच उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. जिसके बाद पत्नी प्रेमिका से भिड़ गई और दोनों में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

इस मारपीट के दौरान पूरे मॉल में अफरा-तफरी मच गई और भीड़ एकत्रित हो गई. जिसके बाद भीड़ ने किसी तरह दोनों को छुड़ाया और मामले को शांत कराया. मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सिटी कार्ट मॉल का है. यह घटना शनिवार को शाम 3 बजे हुई.

प्रेमिका को शॉपिंग कराने की जानकारी लगते ही पहुंच गई पत्नी

बढ़ौली चौराहे पर स्थित सिटी कार्ट में बीते शनिवार की शाम 3 बजे दो महिलाओं में आपस में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे और थप्पड़ भी मारे. इस दौरान मौके पर मौजूद ग्राहक और मॉल के स्टाफ ने दोनों को छुड़ाने की भरकर कोशिश की. बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ खरीदारी करने के लिए मॉल में आया था.

जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पत्नी ने जब पति के साथ उसकी प्रेमिका को देखा तो उसने आपा खो दिया और देखते ही देखते बात मारपीट में बदल गई. मॉल के मैनेजर ने बताया कि दोनों को अलग करके मॉल से बाहर कर दिया गया. मारपीट करने वाली दोनों महिलाएं स्थानीय बताई जा रही हैं.

