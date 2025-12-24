scorecardresearch
 
कॉन्स्टेबल ने चिलम से भरा दम... कश लेते हुए धुआं उड़ाया, वीडियो वायरल होते ही जांच शुरू

यूपी में सीतापुर के सकरन इलाके में एक पुलिसकर्मी का चिलम पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर वीडियो में दिखने वाला पुलिसकर्मी कौन है.

कॉन्स्टेबल ने चिलम से लगाए कश. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस महकमे की छवि को प्रभावित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी खुलेआम चिलम पीता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सकरन थाना इलाके का है. वीडियो के वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.

जानकारी के मुताबिक, आरक्षी धर्मेंद्र कुमार दुबे सकरन थाना क्षेत्र के उमरा कला गांव स्थित एक आश्रम में अक्सर जाया करते थे. आरोप है कि वहां धर्मेंद्र ने चिलम ली. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी किस तरह नशा करते हुए नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हो रही है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर वही कानून तोड़ते नजर आएंगे तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा. मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए हैं.

वायरल वीडियो को लेकर थानाध्यक्ष ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वॉयरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है. इस वीडियो को लेकर जांच कराई जा रही है. जांच के बाद विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

