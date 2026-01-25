UP: रेस्टोरेंट में पहुंच गए हिंदू संगठन के लोग, बनाने लगे VIDEO... घबराकर नीचे कूद गया कपल

यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी-प्रेमिका ने रेस्टोरेंट की खिड़की से छलांग लगा दी. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जाता है कि कपल हिंदू संगठन के लोगों के पहुंचने पर घबराकर रेस्टोरेंट की खिड़की से कूद गया था.

घटना थाना कांट क्षेत्र के अकरकरा रसूलपुर की है. जहां पिज़्ज़ा 99 रेस्टोरेंट से प्रेमी- प्रेमिका खिड़की से कूद गए. प्रेमी-प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. जानकारी सामने आई है कि हिंदू संगठन के लोगों ने पिज़्ज़ा-99 रेस्टोरेंट में छापा मारा था. जहां पिज़्ज़ा खा रहे प्रेमी-प्रेमिका से उनकी आईडी मांगी गई. आईडी ना देने पर विवाद हुआ.

पुलिस ने इन पर दर्ज की FIR

प्रेमी विशाल का आरोप है कि हिन्दू संगठन के लोग हम दोनों के वीडियो बनाने लगे. इसके बाद हम दोनों घबरा गए. इस दौरान मेरी प्रेमिका रेस्टोरेंट की खिड़की से कूद गई. जिसे बचाने के लिए मैं भी खिड़की से कूद गया. फिलहाल पुलिस ने प्रेमी विशाल की तहरीर पर प्रवेश, सोनू, हर्षित और चार-पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी प्रेमिका ने रेस्टोरेंट की खिड़की से छलांग लगा दी. जिससे दोनों गंभीर रूप घायल हो गए. दोनों ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने रेस्टोरेंट में छापा मारा था. जिससे दोनों घबरा गए थे. मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है.

