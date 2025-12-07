पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर हुई प्रेग्नेंट, छठे बच्चे को देगी जन्म... डॉक्टर ने दी है ये तारीख

पाकिस्तान से सचिन मीणा के प्यार में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चाओं में है. क्योंकि सीमा हैदर छठी बार मां बनने वाली है. इसकी जानकारी सचिन मीणा ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दी.

2 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई थी सीमा हैदर

सचिन मीणा ने वीडियो जारी कर बताया है कि जल्द ही वह दूसरी बार पिता बनने वाला है और सीमा छठी बार मां बनेगी. दोनों ने आने वाले बच्चे को लेकर खुशी भी जाहिर की है. सीमा ने कहा कि अभी वो ठीक है और हाल ही में डॉक्टर से भी रूटीन चेकअप करवा के आई है.

सीमा हैदर करीबन 2 साल पहले अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची थी. उसने दावा किया था कि वह ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार कर बैठी और सचिन के साथ रहने के लिए वो भारत आ गई. यहां तक कि दोनों ने नेपाल में शादी भी कर लिया था.

सचिन से पैदा हुई बेटी का नाम है मीरा

इसको लेकर दोनों द्वारा फोटो भी जारी किया गया था. सीमा के भारत आने के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक चर्चा का विषय बन गया था और सुरक्षा एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ किया था. फिलहाल सीमा हैदर के कुल पांच बच्चे हैं. उसके चार बच्चे पाकिस्तानी और उसके पहले पति गुलाम हैदर से हैं. जबकि भारत आने के बाद उसकी एक बेटी सचिन मीना से पैदा हुई. जिसका नाम दोनों ने मीरा रखा है.

अब एक बार फिर सीमा प्रेग्नेंट है यानी अब अपने छठे बच्चे को जन्म देने वाली है. जिससे वह फिर सुर्खियों में आ गई है. फरवरी के आखिरी तक सीमा अपने छठे और सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को जन्म देगी.



