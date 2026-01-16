सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेलते-खेलते दो मासूम बच्चों की जिंदगी अचानक खत्म हो गई. गांव की एक पुरानी और झुकी हुई दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और उसके मलबे में दबकर दो बच्चों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव की है. पुलिस के अनुसार, 12 साल का अजमल और 4 साल का शिफान शुक्रवार को गांव में साइकिल चला रहे थे. उसी दौरान एक घर की झुकी हुई दीवार अचानक गिर गई और दोनों बच्चे उसके मलबे में दब गए.

दीवार गिरने से हादसा

गंगोह थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि यह दीवार गांव के निवासी अब्बास के मकान की थी, जो पहले से ही झुकी हुई थी. दीवार गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को मलबे से बाहर निकाला.

घटना के बाद परिजन बच्चों को तुरंत इलाज के लिए लखनौती स्थित एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 12 साल के अजमल को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल शिफान को बेहतर इलाज के लिए सहारनपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

दो मासूमों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे सामान्य रूप से खेलते हुए साइकिल चला रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में बच्चों के परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है. परिजनों की इच्छा के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिवार को सौंप दिए गए. हादसे के बाद गांव में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई पुराने मकानों की दीवारें कमजोर स्थिति में हैं.



