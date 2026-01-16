scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत

सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. 12 साल के अजमल और 4 साल के शिफान साइकिल चला रहे थे, तभी एक मकान की झुकी दीवार गिर गई और दोनों मलबे में दब गए. इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.

Advertisement
X
दो बच्चों की हुई मौत. (Photo: Representational)
दो बच्चों की हुई मौत. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेलते-खेलते दो मासूम बच्चों की जिंदगी अचानक खत्म हो गई. गांव की एक पुरानी और झुकी हुई दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और उसके मलबे में दबकर दो बच्चों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव की है. पुलिस के अनुसार, 12 साल का अजमल और 4 साल का शिफान शुक्रवार को गांव में साइकिल चला रहे थे. उसी दौरान एक घर की झुकी हुई दीवार अचानक गिर गई और दोनों बच्चे उसके मलबे में दब गए.

दीवार गिरने से हादसा

सम्बंधित ख़बरें

हत्या की आरोपी पत्नी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
UP: लवर के हाथों पति की हत्या, पत्नी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश, दोनों गिरफ्तार
MS Dhoni and Chandrashekhar Azad conversation at delhi airport
MS धोनी और चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का वीडियो वायरल
Smuggler arrested with smack worth rupees1.25 crore in Saharanpur
सहारनपुर में सवा करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
नशे के सौदागर पर पुलिस का करारा वार, सवा करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार
MS Dhoni met with Nagina MP Chandrashekhar Azad
धोनी और चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर क्या हुई बात?

गंगोह थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि यह दीवार गांव के निवासी अब्बास के मकान की थी, जो पहले से ही झुकी हुई थी. दीवार गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को मलबे से बाहर निकाला.

घटना के बाद परिजन बच्चों को तुरंत इलाज के लिए लखनौती स्थित एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 12 साल के अजमल को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल शिफान को बेहतर इलाज के लिए सहारनपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

Advertisement

दो मासूमों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे सामान्य रूप से खेलते हुए साइकिल चला रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में बच्चों के परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है. परिजनों की इच्छा के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिवार को सौंप दिए गए. हादसे के बाद गांव में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई पुराने मकानों की दीवारें कमजोर स्थिति में हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement