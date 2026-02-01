scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा: सड़क हादसे में विदेशी छात्र की मौत, बाइक से दोस्तों संग वीकेंड मनाने जा रहा था उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में तंजानिया के छात्र की मौत हो गई. छात्र शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड बाइक से घूमने जा रहा था.

Advertisement
X
सड़क हादसे में तंजानिया के छात्र की मौत. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
सड़क हादसे में तंजानिया के छात्र की मौत. (Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तंजानिया के छात्र की मौत हो गई. हादसा शनिवार दोपहर थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरियाबांस के पास देहरादून–यमुनानगर हाईवे पर हुआ. मृतक छात्र की पहचान 20 वर्षीय कमाल, निवासी दार-ए-सलाम, तंजानिया के रूप में हुई है. 

जानकारी के अनुसार कमाल अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ अलग-अलग मोटरसाइकिलों से ग्रेटर नोएडा से देहरादून के लिए निकला था. सभी छात्र शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक और बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं. दोपहर करीब एक बजे जब छात्र गांव हरियाबांस के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार के कारण कमाल की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कमाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें: पन्ना पुलिस का गजब कारनामा... कार से हुआ एक्सीडेंट, FIR में डाल दी बाइक; वीडियो वायरल हुआ तो ASI सस्पेंड

सम्बंधित ख़बरें

Terrifying road accident on Golf Course Road Gurugram
गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार हुई अनियंत्रित
Pune car accident
उडुपी में भीषण सड़क हादसा, बस और टूरिस्ट वाहन की आमने-सामने टक्कर में 4 की मौत
Efforts to revive ghost villages in Uttarakhand
उत्तराखंड में पलायन रोकने BJP सांसद की कोशिश, लोगों से की ये अपील
Delhi-NCR rain
दिल्ली-पंजाब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... बदलने वाला है मौसम का मिजाज
extreme month January
भयानक ठंड से जलती गर्मी तक... जनवरी का ये महीना रहा 'एक्सट्रीम मंथ'

हादसा अनियंत्रित बाइक के डिवाइडर से टकराने से हुआ

हादसे के बाद साथ चल रहे दोस्तों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद घायल छात्र को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरौड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हादसा बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ है. मृतक के परिजनों और विश्वविद्यालय प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है.

Advertisement

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया था. घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल भेजवाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई. मृतक शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र था. वह अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement