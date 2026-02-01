ग्रेटर नोएडा: सड़क हादसे में विदेशी छात्र की मौत, बाइक से दोस्तों संग वीकेंड मनाने जा रहा था उत्तराखंड

सहारनपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तंजानिया के छात्र की मौत हो गई. हादसा शनिवार दोपहर थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरियाबांस के पास देहरादून–यमुनानगर हाईवे पर हुआ. मृतक छात्र की पहचान 20 वर्षीय कमाल, निवासी दार-ए-सलाम, तंजानिया के रूप में हुई है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार कमाल अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ अलग-अलग मोटरसाइकिलों से ग्रेटर नोएडा से देहरादून के लिए निकला था. सभी छात्र शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक और बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं. दोपहर करीब एक बजे जब छात्र गांव हरियाबांस के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार के कारण कमाल की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कमाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें: पन्ना पुलिस का गजब कारनामा... कार से हुआ एक्सीडेंट, FIR में डाल दी बाइक; वीडियो वायरल हुआ तो ASI सस्पेंड

हादसा अनियंत्रित बाइक के डिवाइडर से टकराने से हुआ

हादसे के बाद साथ चल रहे दोस्तों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद घायल छात्र को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरौड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हादसा बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ है. मृतक के परिजनों और विश्वविद्यालय प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है.

Advertisement

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया था. घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल भेजवाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई. मृतक शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र था. वह अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था.

---- समाप्त ----