सहारनपुर में अवैध खनन माफिया पर चला DM का हथौड़ा, 4 लेखपाल सस्पेंड, 2 अमीन ब्लैकलिस्ट

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवैध खनन और खनिज के गैरकानूनी परिवहन के खिलाफ जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सख्त कार्रवाई की है. बेहट तहसील के कलसिया चेक पोस्ट पर भारी लापरवाही सामने आने के बाद राजस्व विभाग के चार कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दो सीजनल संग्रह अमीनों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. यह कार्रवाई चेक पोस्ट से बड़ी संख्या में अवैध खनन से जुड़ी गाड़ियों के निकलने के मामले में की गई है.

जिलाधिकारी के निर्देश पर कलसिया चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और वाहनों के रजिस्टर की गहन जांच कराई गई. जांच में खुलासा हुआ कि 27, 28 और 29 जनवरी की रात अलग-अलग शिफ्टों में कुल 496 उपखनिज से लदे वाहन बिना किसी वैध परमिट और उचित जांच के चेक पोस्ट से निकाल दिए गए. यह सभी वाहन अवैध खनन और अवैध परिवहन से जुड़े थे.

जांच में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका

तीन दिन तक चली जांच में यह साफ हुआ कि चेक पोस्ट पर तैनात लेखपाल और संग्रह अमीनों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया. जांच रिपोर्ट में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई. इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन लेखपाल और एक नियमित संग्रह अमीन को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई.

इसके अलावा, दो सीजनल संग्रह अमीनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे वे भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो गए हैं. प्रशासन का मानना है कि इन कर्मचारियों की लापरवाही से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है.

पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई के संकेत

जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है. इस मामले में जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. प्रशासन पूरे मामले की हर स्तर पर जांच कर रहा है.

डीएम का सख्त संदेश

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने साफ कहा है कि सहारनपुर में अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खनन माफियाओं से मिलीभगत कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारी या अधिकारी चाहे वे किसी भी विभाग के हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी चेकिंग अभियान और ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी.

