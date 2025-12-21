scorecardresearch
 
UP: सहारनपुर की लेडी कॉन्स्टेबल रिया वर्मा ने अमेरिका में फहराया परचम, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जीते पांच पदक

सहारनपुर की लेडी कॉन्स्टेबल रिया वर्मा ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. तैराकी प्रतियोगिताओं में रिया ने कुल पांच पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सम्मानित किया है.

लेडी कॉन्स्टेबल रिया वर्मा को एसएसपी ने किया सम्मानित. (Photo: ITG)
यूपी में सहारनपुर की बेटी ने अमेरिका की धरती पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सहारनपुर पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल रिया वर्मा ने तैराकी प्रतियोगिताओं में पांच पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. यह प्रतियोगिता अमेरिका के बर्मिंघम अलबामा में आयोजित की गई थी. जिसमें रिया ने तैराकी प्रतियोगिताओं में पांच पदक जीते हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एसएसपी ने रिया को सम्मानित किया है. रिया रिजर्व पुलिस लाइंस में तैनात हैं.

यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर से पुलिस और फायर सर्विस से जुड़े खिलाड़ी शामिल हुए. कड़े मुकाबलों के बीच रिया वर्मा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए.

पुलिस सेवा जैसी जिम्मेदार और चुनौतीपूर्ण नौकरी के साथ-साथ खेलों में इस स्तर की उपलब्धि हासिल करना बड़ी उपलब्धि है. रिया ने निरंतर अभ्यास, कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर यह मुकाम हासिल किया. उनके इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने सहारनपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को वैश्विक मंच पर और मजबूत किया है.

रिया वर्मा की इस सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी ने उन्हें सम्मानित किया. एसएसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिया वर्मा को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया. 

एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि जनपद में तैनात महिला आरक्षी रिया वर्मा 2023 बैच की हैं और हापुड़ की रहने वाली हैं, उन्होंने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता है. इससे उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन हुआ है. उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार दिया गया है.

