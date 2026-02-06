scorecardresearch
 
UP: गीजर बना महिला के लिए काल! सुबह नहाने गई और जिंदा वापस नहीं लौटी

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र में बाथरूम में नहाते समय दम घुटने से 54 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा. बेहोश हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में गैस गीजर से दम घुटने की आशंका जताई गई है.

मृतक महिला की फाइल फोटो.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में बाथरूम में नहाते समय दम घुटने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. यह घटना गुरुवार को थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र की है. महिला काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो परिजनों को शक हुआ. आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पड़ोसियों को बुलाया गया.

इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा. अंदर महिला बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. उसे तुरंत बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने गैस गीजर से दम घुटने की आशंका जताई है.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में अवैध खनन माफिया पर चला DM का हथौड़ा, 4 लेखपाल सस्पेंड, 2 अमीन ब्लैकलिस्ट

मृतका की पहचान और पारिवारिक स्थिति

मृत महिला की पहचान रामपुर मनिहारान कस्बे के मोहल्ला कायस्थान निवासी पूनम जैन (54) के रूप में हुई है. उनके पति अभय जैन ने पुलिस को बताया कि पूनम गुरुवार सुबह नहाने के लिए बाथरूम गई थीं. करीब आधे घंटे तक बाहर न आने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई.

पड़ोसियों के अनुसार पूनम जैन मिलनसार स्वभाव की थीं. परिवार में पति के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं. दोनों बच्चे नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. पति अभय जैन मोहल्ला कायस्थान में ही किराने की दुकान चलाते हैं.

दुकान न पहुंचने पर बढ़ी चिंता

जानकारी के मुताबिक, पूनम जैन रोजाना सुबह अपने पति की दुकान पर आती थीं. गुरुवार को जब वह दुकान पर नहीं पहुंचीं तो अभय जैन को चिंता हुई. उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद वह घर पहुंचे.

घर में पत्नी दिखाई नहीं दी. कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पड़ोसियों की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया, जहां पूनम बेहोश हालत में पड़ी थीं.

पुलिस जांच और अंतिम संस्कार

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला बाथरूम में दम घुटने का प्रतीत हो रहा है.

हालांकि, पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही परिजनों ने शव का बिना पोस्टमार्टम और बिना पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस मामले की जानकारी दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है.

