UP: घर के बाहर खड़े डॉक्टर पर लाठी-डंडे से हमला, फिर चेन लूटकर भागे बदमाश- VIDEO

यूपी के सहारनपुर में डॉक्टर से मारपीट और छिनैती का मामला सामने आया है. यहां बदमाशों ने घर के बाहर खड़े डॉक्टर से पहले मारपीट की फिर चेन छीनकर फरार हो गए. यह घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

सहारनपुर में डॉक्टर पर हमला कर लूटी चेन. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में डॉक्टर पर बदमाशों के हमले का मामला सामने आया है, जहां पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना थाना नकुड क्षेत्र के मोहल्ला चौधरियान की है. 7 जनवरी 2026 की रात करीब 8:15 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर को घर के बाहर निशाना बनाया. बदमाशों ने पहले मारपीट की और फिर गले से चेन लूटकर फरार हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

पीड़ित डॉ. पंकज शर्मा ने बताया कि वह रात में क्लीनिक बंद कर अपने कंपाउंडर वैभव कौशिक के साथ स्कूटर से घर पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोलकर स्कूटर अंदर लगाया, पीछे से आए दो बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया. बदमाशों ने मारपीट करते हुए गले से चेन तोड़ ली. इसी दौरान कंपाउंडर वैभव बाहर आया तो देखा कि एक बदमाश डंडे से डॉक्टर के सिर पर वार करने वाला है. वैभव ने विरोध किया तो बदमाशों ने डंडे से हमला कर दिया और फिर मौके से भाग निकले.

घटना के बाद शोर मचने पर आसपास के लोग जमा होने लगे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. कंपाउंडर वैभव कौशिक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि डॉक्टर की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि मोहल्ला चौधरियान में मेरा मकान है. यह मेरा स्थाई निवास है, जब मैं रात को 8:15 बजे अपना क्लीनिक बढ़ाकर अपने कंपाउंडर के साथ घर आया. जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर अपना स्कूटर घर के अंदर लगाया और मेरा कंपाउंडर अंदर दूध रखने के लिए गया इतनी ही देर में पीछे से आए दो व्यक्तियों ने मुझे पकड़ लिया. 

पहले उन्होंने मारपीट की और फिर गले में हाथ डालकर चेन तोड़कर ले गए. जैसे ही मेरा कंपाउंडर  दूध रखकर बाहर आया और उसने देखा कि कोई आदमी मेरे सिर पर डंडा मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसको धक्का दे दिया. वह बाहर की तरफ सड़क पर गिरा, तो उसने अपने साथ कंपाउंडर को भी खींच लिया. फिर कंपाउंडर के सिर में 5 से 6 डंडे मारे. शोर मचाने पर जब तक आसपास के लोग एकत्रित होते, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे.

