सहारनपुर डेथ मिस्ट्री: पत्नी को वापस भेजा, मोबाइल कराया स्विच ऑफ... फिर जंगल में सतनाम के साथ तांत्रिक ने क्या किया?

यूपी के सहारनपुर में संतान की चाहत में तांत्रिक क्रियाओं के जाल में फंसे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामला थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव लंढौरा गुर्जर का है. मृतक की पहचान सतनाम उर्फ छोटा (35) के रूप में हुई है, जिसकी शादी को करीब 10–12 साल हो चुके थे लेकिन कोई संतान नहीं थी. परिजनों ने एक तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया है.

और पढ़ें

परिजनों के अनुसार, सतनाम लंबे समय से संतान न होने के कारण परेशान था और उसने अपनी पत्नी के साथ कई जगह इलाज भी कराया, मगर सफलता नहीं मिली. इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति तेजपाल के जरिए उसका संपर्क एक तांत्रिक से हुआ, जिसने तंत्र-मंत्र से संतान होने का दावा किया. तांत्रिक ने रात के अंधेरे में खेत में तांत्रिक क्रिया करने को कहा. बुधवार रात करीब 8 बजे सतनाम तांत्रिक के साथ गया, पत्नी को वापस भेज दिया गया और मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया गया.

रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच सतनाम को होश आया तो उसने पड़ोस के एक युवक को फोन कर बताया कि वह खेत में पड़ा है और चलने की हालत में नहीं है. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और ठंड से ठिठुर रहे सतनाम को घर लाए. घर पहुंचते ही उसने पानी मांगा और पानी पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई. परिजन उसे सहारनपुर में तीन जगह डॉक्टरों के पास ले गए, आखिर में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

Advertisement

मौत के बाद परिजनों ने तांत्रिक और उसे बुलाने वाले व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी. आरोप है कि तांत्रिक लंबे समय से गांव में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को भ्रमित करता था. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

मामले की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी समेत अन्य संगठनों के कार्यकर्ता गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया. सीओ अशोक सिसोदिया ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट होंगे. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----