scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमरोहा: माता-पिता के बीच में सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, 4 साल बाद घर में गूंजी थी किलकारी, अब पसरा मातम

अमरोहा में चार साल बाद औलाद पाने वाले दंपति ने 23 दिन के नवजात को खो दिया. गजरौला थाना क्षेत्र में सोते समय माता-पिता की लापरवाही के कारण बच्चा बिस्तर में दब गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. दंपति बच्चे को सीएचसी ले गए, जहां उसे मृत घोषित किया गया.

Advertisement
X
अमरोहा में नवजात की मौत के बाद माता-पिता बेहाल (सांकेतिक फोटो- PTI)
अमरोहा में नवजात की मौत के बाद माता-पिता बेहाल (सांकेतिक फोटो- PTI)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. चार साल बाद औलाद की खुशी पाने वाले एक दंपति ने अपनी 23 दिन की नवजात संतान को हमेशा के लिए खो दिया. सोते समय माता-पिता की लापरवाही के कारण बच्चा बिस्तर में दब गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार सहित पूरे गांव में मातम छा गया है. 

बिस्तर में दम घुटने से थमीं सांसें

बता दें कि गजरौला थाना इलाके के सिहाली जागीर गांव के एक दंपति ने अपने 23 दिन के नवजात शिशु को खो दिया. यह घटना बीते रविवार की रात हुई. बच्चे की मौत बिस्तर में माता-पिता के नीचे दबने और दम घुटने से हुई.  

सम्बंधित ख़बरें

अमरोहा में हुए एक हादसे में चार डॉक्टरों की जान चली गई (Photo: ITG)
चार डॉक्टरों की एक साथ मौत, नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में चली गई जान  
police team
जमीन के लिए हैवान बन गया भाई, रेता सगी बहन का गला... यूपी के अमरोहा में खौफनाक कांड 
निकाह में पहुंची प्रेमिका ने जमकर हंगामा किया (Photo: Screengrab)
'मामा का लड़का आठ साल से मुझसे करता था प्यार...' निकाह में पहुंची प्रेमिका, दूल्हे को ले गई पुलिस  
Lokesh and Ashok of Amroha died in the Delhi blast (Photo- ITG)
काल बनी मुलाकात की चाहत! कैसे दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के दो दोस्तों ने गंवाई जान 
incident involving a conductor from amroha
दिल्ली ब्लास्ट में परिजन को खोया, बयां किया दर्द  

बताया जा रहा है कि दंपति अपने नवजात शिशु के साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे थे. उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बच्चा उनके नीचे दब गया और उसकी सांसें थम गईं. जब दंपति को बच्चे में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो बदहवास हालत में उसे लेकर गजरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे. 

डॉक्टर ने की मौत की पुष्टि, दंपति में तकरार

सीएचसी गजरौला के प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने नवजात बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की पुष्टि होते ही दंपति के बीच वाद-विवाद शुरू हो गया और वे एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे. डॉक्टर के अनुसार, सर्द मौसम में बिस्तर में इस तरह की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है. नवजात बच्चों के माता-पिता को ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है.

Advertisement

कानूनी कार्रवाई के बिना घर लौटे

इस दुखद घटना के बावजूद, दंपति ने आपस में वाद-विवाद करने के बाद, बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अपने घर लौटने का फैसला किया. गांव में इस खबर के बाद हर कोई हैरान है और यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. डॉक्टरों ने सभी माता-पिता को छोटे बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement