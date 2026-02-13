scorecardresearch
 
'मुझे बस उससे छुटकारा मिल जाए, चाहे जो सजा दे दो...' सास-दामाद के 10 महीने की लव स्टोरी का दर्द राहुल से सुनिए

दस महीनों का साथ अब कड़वे आरोपों में बदल गया है. कभी साथ जीने की कसमें खाने वाले सास-दामाद वैलेंटाइन डे से ठीक पहले एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. राहुल अलग होने की बात कह रहा है, तो महिला खुद को प्रताड़ित बताकर न्याय मांग रही है. 10 महीने में प्यार खत्म हुआ, रिश्ते बिखर गए और इस विवाद में परिवार वाले भी उनसे दूर हो गए हैं.

सास को पत्नी की तरह रखने वाले दामाद राहुल अब उससे छोड़ना चाहता है (Photo: Screengrab)
दस महीनों तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले अलीगढ़ की सास और दामाद  एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कभी साथ रहने की कसमें खाने वाले दो लोग आज एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. सास-दामाद की यह कहानी अब प्रेम, भरोसा, धोखा और प्रताड़ना के दावों के बीच उलझ चुकी है. इस पूरे मामले में दामाद राहुल ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है.

राहुल का दावा है कि वे दोनों पहले सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र में साथ रह रहे थे. वह कहता है हम वहीं रह रहे थे, सबको पता था. किसी से कुछ छुपा नहीं था. उसके मुताबिक, एक शाम वह घूमने के लिए निकला था. करीब साढ़े आठ बजे निकला उसके बाद करीब साढ़े नौ बजे वह भी वहां से चली गई. फिर उसका कोई पता नहीं चला. राहुल का कहना है कि सास घर से नकद दो लाख रुपये, मंगलसूत्र और दो अंगूठियां लेकर गई. मेरा पूरा पैसा और जेवर लेकर चली गई. अब उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही है. वह यह भी आरोप लगाता है कि महिला के कुछ रिश्तेदार जिनमें जीजा, बहन और उसका पूर्व पति शामिल हैं. इस पूरे मामले में भूमिका निभा सकते हैं.  राहुल को आशंका है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती है. वह कहता है या तो बच्चों के जरिए संपर्क होगा या फिर मेरे ऊपर केस डालकर जेल भिजवाया जाएगा. हालांकि बातचीत के दौरान वह खुद भी यह जोड़ता है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी सजा मिले.

10 महीनों का साथ, अब कटु आरोप

राहुल के अनुसार, शुरुआत में सब कुछ सामान्य था. हम प्रेम से रह रहे थे. थाने और संबंधित केंद्रों को भी जानकारी थी. उसका कहना है कि दोनों लिव-इन की तरह साथ रह रहे थे और कोई जबरदस्ती नहीं थी. लेकिन महिला का पक्ष इससे बिल्कुल उलट है. थाने में दिए बयान में उसने साफ कहा, मैं किसी के साथ भागी नहीं हूं. मुझे फंसाया गया है. उसके मुताबिक, शुरुआत का एक महीना ठीक था, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए. वह मुझे बंधक की तरह रखने लगा. कहीं आने-जाने नहीं देता था. यहां तक कि नशीली दवाइयां तक खिलाता था.  महिला का कहना है कि जो नकद और जेवर वह साथ लाई थीं, वह सब राहुल ने खर्च कर दिया. अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है. 

मैं उसके चंगुल से छूटकर आई हूं

महिला का दावा है कि वह बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाईं. मैं उसके चंगुल से छूटकर आई हूं. अब वह मुझे बदनाम कर रहा है. उसने कहा अगर मैं गलत होती, तो खुद थाने क्यों आती ? उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो कहानी गढ़ी जा रही है, वह एकतरफा है.  वह कहती हैं कि सच्चाई सामने आए, बस यही चाहती हूं. 

राहुल का पलटवार

राहुल इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है. उसका कहना है कि मारपीट या बंधक बनाने जैसी कोई बात नहीं थी. अब दस महीने बाद मारपीट की कहानी क्यों याद आई. राहुल का आरोप है कि महिला पहले भी रिश्ते बदलती रही हैं. एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा… यह सब पहले से चलता आ रहा है.  राहुल का कहना है कि मेरे साथ अब कोई नहीं है. ना मां-बाप, ना भाई-बहन. सब मेरी वजह से परेशान हैं. राहुल की सबसे बड़ी मांग यही है कि उसे इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए. वह कहता है कि मुझे बस उससे छुटकारा मिल जाए, चाहे जो सजा दे दो.

