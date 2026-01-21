'शंकराचार्य विवाद का हल हो, हिंदुओं को एकजुट करें', प्रवीण तोगड़िया की CM योगी और अविमुक्तेश्वरानंद से अपील

प्रयागराज माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के नारा "हिंदू कटेगा तो बंटेगा" दोहराते हुए कहा कि हिंदू बंट रहा है, इसलिए दोनों पूजनीय संत अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ मिलकर पूरे मामले को शांत करें और हिंदुओं को एकजुट करें.

भदोही पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस पूरे विवाद से बहुत दुखी हूं. हिंदू बटेगा तो कटेगा... हिंदू बंट तो रहा है. हमारी महान परंपरा में आदिगुरु शंकराचार्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला गोरख पीठाधीश्वर, दोनों पूजनीय हैं. जो स्थिति बनी हुई है उससे मैं पूरा हिंदू समाज दुखी है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रवीण तोगड़िया को किसी शंकराचार्य महंत को सुझाव देने का शास्त्र के अनुसार अधिकार नहीं है लेकिन यह समस्या शांत करो और हिंदुओं को एक करो. यह विवाद तुरंत शांत होना चाहिए ताकि सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो.

तोगड़िया ने कहा- 'मेरा विश्वास है की पूजनीय महंत अवैद्यनाथ जी ने ही राम मंदिर का नेतृत्व किया था और उनके शिष्य और मेरे पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे.'



वहीं, यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने इस मसले पर कहा कि दोनों ही पक्षों के धैर्य का परिचय देना चाहिए था. दोनों तरफ- प्रशासन और शंकराचार्य की तरफ से संयम दिखाना था. दोनों पक्षों में धैर्य नहीं था, धर्म हमेशा धैर्य सिखाता है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था.

