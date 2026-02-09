scorecardresearch
 
'पहल हाथ सरदारों का, बाकी चोर...', रामपुर CO ने स्कूल में की जाति सूचक टिप्पणी, गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें मिलक क्षेत्र के सीओ एक विशेष जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं. अब इस मामले में सियासत गरमा गई है. जिसको लेकर SP ने जांच बैठा दी है.

रामपुर के मिलक क्षेत्र के सीओ राजवीर सिंह परिहार . (Photo: Aamir Khan/ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है "सबका साथ, सबका विकास" लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं सरकारी अफसर की ओर से भी देखने को मिल रही हैं, जिनमें कहीं ना कहीं किसी धर्म या जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है. साथ ही इसको लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया जा रहा है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें रामपुर जनपद के मिलक क्षेत्र के सीओ राजवीर सिंह परिहार एक जाति विशेष पर अमर्यादित टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं.

सीओं की इस टिप्पणी के बाद सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीओ राजवीर सिंह परिहार की टिप्पणी को अमर्यादित बताया है. साथ ही तत्काल प्रभाव से सीओ को हटाए जाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 29 दिसंबर को इसी क्षेत्र में आयोजित एक स्कूली कार्यक्रम के दौरान का है.

एसपी ने बैठाई जांच

इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने जांच बैठा दी है. जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह को सौंपी गई है. वायरल वीडियो में सीओं मिलक राजवीर सिंह परिहार ने कहते हुए दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे पास आउट हो गए. यदि वह होते तो हमारी टीम की बिल्कुल जीत होती. लेकिन इनकी टीम ने भी बहुत बढ़िया गेम खेला, बहुत अच्छा किया.

वहीं रामपुर पुलिस ने एक्स के माध्यम से वायरल वीडियो पर रिप्लाई भी किया है. एक्स पोस्ट में कहा गया है कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी गई है और अग्रिम कार्रवाई जारी है. 

