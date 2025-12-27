राजा भैया के अस्तबल में 'विजयराज' की शाही एंट्री... महाराष्ट्र से आया 1.5 करोड़ का मारवाड़ी घोड़ा, टीका लगाकर हुआ स्वागत

जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अस्तबल में एक नया और बेहद कीमती मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा शामिल हुआ है. 'विजयराज' नाम के इस घोड़े की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. महाराष्ट्र के एक करीबी मित्र द्वारा गिफ्ट किए गए इस घोड़े का प्रतापगढ़ पहुंचने पर राजसी परंपराओं के साथ भव्य स्वागत किया गया.

प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के बेती कोठी में राजा भैया के निजी अस्तबल में जब 'विजयराज' को लाया गया, तो खासा उत्साह देखने को मिला. घोड़े को गाड़ी से उतारते समय पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया. अस्तबल में एंट्री से पहले घोड़े को टीका लगाया गया, आरती उतारी गई और नारियल फोड़कर उसका विधिवत पूजन किया गया. इस दौरान राजा भैया स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने नए घोड़े का स्वागत कर उसे अपने अस्तबल का हिस्सा बनाया.

'विजयराज' सिर्फ अपनी ऊंची कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी खास नस्ल और शानदार रिकॉर्ड के कारण भी चर्चा में हैय यह हाई-ब्रीड और पूरी तरह प्रशिक्षित मारवाड़ी घोड़ा है, जिसकी तीन पीढ़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है. इसके साथ डीएनए टेस्ट और आधिकारिक पासपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे और खास बनाता है.

स्तबल से जुड़े लोगों के अनुसार, 'विजयराज' को खास तौर पर शो, प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स के लिए तैयार किया गया है. आने वाले समय में यह घोड़ा देश के बड़े घुड़सवारी आयोजनों में नजर आ सकता है. जनसत्ता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी घोड़े के स्वागत और पूजन के वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

राजा भैया अपने शाही शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. घोड़ों के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है. उनके अस्तबल में पहले से ही करीब एक दर्जन घोड़े मौजूद हैं, जिनमें मारवाड़ी के अलावा अरबी, सिंधी और अन्य विदेशी नस्लों के घोड़े शामिल हैं. बताया जाता है कि इनमें से कई घोड़ों की कीमत 50 लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक है. ये घोड़े अपनी शानदार चाल, दमदार कद-काठी और रेसिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं. घोड़ों के अलावा राजा भैया को महंगी गाड़ियों, डॉग्स, एयरक्राफ्ट और स्टीमर का भी शौक है. उनकी यह शाही जीवनशैली अक्सर सुर्खियों में रहती है.

