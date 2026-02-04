कोहरे का कहर जारी... राजधानी-दूरंतो की रफ्तार थमी, 6 से 13 घंटे लेट दौड़ रहीं ट्रेनें

फरवरी का पहला सप्ताह चल रहा है और आमतौर पर इस समय तक ठंड और कोहरे का असर कम होने लगता है. लेकिन इस बार ना तो ठंड जाने का नाम ले रही है और न ही कोहरे का कहर थम रहा है. घने कोहरे का सीधा असर लगातार रेल यातायात पर पड़ रहा है.

आलम यह है कि समय की पाबंदी के लिए पहचानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस और दूरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार भी कोहरे की वजह से थम गई है. ये ट्रेनें अपने तय समय से कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं.

अगर दिल्ली-हावड़ा रेल रूट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की बात करें तो राजेंद्र नगर तेजस राजधानी, हावड़ा राजधानी, अमृत भारत, दूरंतो एक्सप्रेस सहित दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें 6 घंटे से लेकर 13 घंटे तक लेट चल रही हैं. इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है.

एक तरफ ट्रेन में सवार यात्रियों को अपने गंतव्य तक समय से न पहुंच पाने की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंतजार में लोग घंटों परेशान हो रहे हैं.

मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी और दूरंतो समेत दर्जनों मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भारी देरी से चलीं. नई दिल्ली से राजेंद्र नगर जाने वाली 12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है.

वहीं, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट लेट है. सियालदह दूरंतो एक्सप्रेस करीब 6 घंटे और हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 13 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली लेट ट्रेनें

12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस- 6 घंटे लेट

12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस- 7 घंटे 30 मिनट लेट

12274 नई दिल्ली-हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस- 13 घंटे 30 मिनट लेट

12878 नई दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस- 4 घंटे 30 मिनट लेट

13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस- 3 घंटे लेट

13258 आनंद विहार-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस- 2 घंटे 30 मिनट लेट

22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस- 8 घंटे लेट

22352 बेंगलुरु-सहरसा एक्सप्रेस- 2 घंटे 30 मिनट लेट

12260 बीकानेर-सियालदह दूरंतो एक्सप्रेस- 6 घंटे 30 मिनट लेट

06509 दानापुर क्लोन स्पेशल- 7 घंटे लेट

12444 आनंद विहार-हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस- 5 घंटे लेट

22360 CSMT-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस- 2 घंटे लेट

20802 नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस- 3 घंटे 30 मिनट लेट

22362 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस- 6 घंटे लेट

12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस- 4 घंटे 30 मिनट लेट

12350 नई दिल्ली-गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस- 4 घंटे लेट

15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल- 4 घंटे लेट



