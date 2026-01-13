मेरठ के स्पा सेंटर में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा! हिरासत में ली गईं 20 लड़कियां

मेरठ में पुलिस ने अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे स्पा सेंटरों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चार स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने मौके से 20 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बीते कई दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के विभिन्न इलाकों में कुछ स्पा सेंटर बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, जहां अनैतिक गतिविधियां कराई जा रही हैं.

व्हाट्सएप से होती थी बुकिंग

बताया गया कि इन स्पा सेंटरों में व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से बुकिंग की जाती थी.

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटरों से रजिस्टर मिले, जिनमें एंट्री दर्ज थी. इसके अलावा पूछताछ में यह भी सामने आया कि ग्राहकों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती थी, जिसके साक्ष्य मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से बरामद हुए हैं. पुलिस को कुछ मोबाइल फोन से आपत्तिजनक फोटो भी मिलने की बात कही जा रही है.

युवतियों और युवक से पूछताछ जारी

पुलिस ने बताया कि चारों स्पा सेंटरों के खिलाफ अनधिकृत रूप से संचालन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. हिरासत में ली गई युवतियों और युवक से पूछताछ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग और अनैतिक गतिविधियों में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

