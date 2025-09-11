scorecardresearch
 

'हाइड्रोजन बम आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा', रायबरेली में बोले राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि हाइड्रोजन बम जब आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा. हम और भी विस्फोटक सबूत देने वाले हैं.

राहुल गांधी ने रायबरेली में भी छेड़ा हाइड्रोजन बम का राग (File Photo: ITG)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हैं. अपने रायबरेली दौरे के दूसरे और अंतिम दिन स्थानीय सांसद राहुल गांधी बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए, जिसमें विकास योजनाओं पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फिर से हाइड्रोजन बम का राग छेड़ दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के लोग जो एजिटेट हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप एजिटेट नहीं होइए. उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आने वाला है. हाइड्रोजन बम जब आएगा, तब सारा का सारा साफ हो जाएगा. राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा चल रहा है, आग की तरह फैल रहा है. क्योंकि यह सच्चाई है.

उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के युवा अच्छी तरह से सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं. उन्होंने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कहा कि एसआईआर का मुद्दा तो बिहार में है. महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी का काम किया गया है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका, दिनेश प्रताप सिंह और BJP कार्यकर्ता बीच सड़क धरने पर बैठे

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि हमने इसके ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए बेंगलुरु सेंट्रल के. आने वाले समय में हम एक और विस्फोटक सबूत आपको देने वाले हैं. गौरतलब है कि राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर बुधवार को रायबरेली पहुंचे थे. बीजेपी समर्थकों ने यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में राहुल गांधी के रायबरली दौरे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी की सुरक्षा पर CRPF का अलर्ट, खड़गे को पत्र लिखकर लगाया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उस रास्ते पर धरने बैठ गए, जहां से राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था. बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी से बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर माफी मांगने की मांग कर रहे थे. धरना दे रहे लोगों को हटाने पहुंची पुलिस और बीजेपी समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी.

