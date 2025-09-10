रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका, दिनेश प्रताप सिंह और BJP कार्यकर्ता बीच सड़क धरने पर बैठे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं. राहुल के काफिले को यहां विरोध का सामना करना पड़ा. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल के दौरे का प्रोटेस्ट किया. वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए. इस दौरान राहुल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए.
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल से माफी की मांग की है. इस बीच जब पुलिस दिनेश सिंह और अन्य को रास्ते से हाटने के लिए पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी धक्का-मुक्की भी हुई.
#WATCH | UP | BJP staged a protest against Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi over the derogatory remarks against PM Modi's late mother at a Mahagathbandhan event, as he visits Raebareli. pic.twitter.com/CJRS4OvBmZ— ANI (@ANI) September 10, 2025
बता दें कि राहुल गांधी बुधवार सुबह दिल्ली से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंचे हैं. बता दें कि उनका ये दौरा दो दिनों का है. वह इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा होंगे.