राहुल गांधी की सुरक्षा पर CRPF का अलर्ट, खड़गे को पत्र लिखकर लगाया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप

इस पत्र में सीआरपीएफ के अधिकारी ने 'येलो बुक' प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की शिकायत की है. इसमें विशेष रूप से बिना पूर्व सूचना के विदेश यात्रा पर जाने का जिक्र है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में जोखिम पैदा होता है.

सीआरपीएफ ने राहुल पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है (Photo: PTI)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है.

इस पत्र में राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई है. जानकारी के अनुसार, यह पत्र 10 सितंबर को भेजा गया था. इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी बार-बार Z+ with ASL सुरक्षा कैटेगरी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

सुनील जून ने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरतते और कई बार सुरक्षा एजेंसियों की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी को रायबरेली के लोगों की फिक्र बढ़ी है या यूपी में कांग्रेस की चिंता?

‘येलो बुक प्रोटोकॉल’ का उल्लंघन

सबसे बड़ी शिकायत यह की गई है कि राहुल गांधी ने CRPF सिक्योरिटी के ‘येलो बुक प्रोटोकॉल’ का उल्लंघन करते हुए बिना सूचना विदेश यात्राएं कीं. यह प्रोटोकॉल वीवीआईपी सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है, और इसका पालन करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए अनिवार्य होता है.

पत्र में कहा गया है कि Z प्लस ASL सिक्योरिटी से लैस वीआईपी को विदेश यात्रा से कम से कम 15 दिन पहले अपनी सुरक्षा एजेंसी को सूचित करना जरूरी होता है. लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते. सीआरपीएफ ने शिकायत की है कि राहुल गांधी देश के उन चुनिंदा वीवीआईपी में से एक हैं जो "अति संवेदनशील महत्व" रखते हैं, बावजूद इसके वह सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं.

 6 विदेश दौरे जिन पर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप

- 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 – इटली दौरा (10-11 दिन नए साल पर)

- 12 मार्च से 17 मार्च – वियतनाम दौरा

- 17 अप्रैल से 23 अप्रैल – दुबई दौरा

- 11 जून से 18 जून – कतर के दोहा का दौरा

- 25 जून से 6 जुलाई – लंदन दौरा

- 4 सितंबर से 8 सितंबर – मलेशिया दौरा

 यह भी पढ़ें: क्या मलेशिया में छुट्टियां मना रहे राहुल गांधी? बीजेपी ने फोटो दिखाकर किया ये दावा

सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, बीते 9 महीनों में राहुल गांधी 6 बार विदेश गए और हर बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया. इनमें से किसी भी दौरे की सूचना एजेंसी को पहले से नहीं दी गई, जिससे सुरक्षा तंत्र को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

पत्र में साफ कहा गया है कि यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है. सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित किया जाए.  

