प्रयागराज: पूर्व IAS के बेटे ने की खुदकुशी, दो महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह; कमरे में फंदे से लटका मिला शव

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित जेपी नगर सुलेम सराय में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री चंद्र के 22 वर्षीय छोटे बेटे हिमांशु ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. स्नातक के छात्र हिमांशु ने दो महीने पहले ही शिवानी नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 5:00 बजे उसने कमरे का दरवाजा बंद कर खुदकुशी की. काफी देर तक प्रतिक्रिया न मिलने पर परिजनों ने खिड़की से शव लटका देख पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव उतारा और मंगलवार को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया.

बेरोजगारी और गृह क्लेश बनी वजह!

पुलिस की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि हिमांशु फिलहाल बेरोजगार था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. माना जा रहा है कि इसी कलह से क्षुब्ध होकर हिमांशु ने यह आत्मघाती कदम उठाया. हालांकि, मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके.

परिवार में मचा कोहराम

घटना के समय रिटायर्ड आईएएस श्री चंद्र घर पर मौजूद नहीं थे. हिमांशु की मौत के बाद मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी और बड़े भाई सुधांशु का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक परिजनों ने अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

