scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ऐसा CM मिलना मुश्किल, मुझे 21 साल बाद न्याय मिला...', पूजा पाल ने की योगी की तारीफ

चायल से विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर CM योगी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है. उन्होंने मुझे 21 साल बाद न्याय दिलाया.

Advertisement
X
CM योगी और विधायक पूजा पाल. (File Photo: ITG)
CM योगी और विधायक पूजा पाल. (File Photo: ITG)

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में आज से 21 साल पहले बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सड़क पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था. घटना को 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी पूजा पाल कहती हैं कि वह दर्द उनके दिल से उतर नहीं पाया है.

21 साल बाद न्याय, राजू पाल हत्याकांड के अपराधियों का अंत

दरअसल 26 जनवरी 2026 से ठीक 21 साल पहले, 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सड़क पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अपराधियों ने कई किलोमीटर तक राजू पाल पर गोलियां बरसाईं, जब तक उन्हें यकीन न हो गया कि विधायक की मौत हो चुकी है. इस हत्याकांड का मुख्य आरोप पूर्व सांसद फूलपुर अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर लगा था. घटना के बाद इलाके में कई दिनों तक हंगामा मचा रहा.

सम्बंधित ख़बरें

जेल में ही रहेगा अतीक अहमद का बेटा. (File Photo: ITG)
अतीक अहमद का बेटा अली जेल में ही रहेगा, जमानत अर्जी खारिज
Atiq's son Aban's 'threat' reel goes viral (Photo- Screengrab)
'हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते', अतीक के छोटे बेटे अबान का वीडियो वायरल
Atiq Ahmed's son Ali Ahmed (file photo)
अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली, नैनी से झांसी किया जाएगा शिफ्ट
agra murder case, vinay arrest (File Photo)
'कातिल' प्रेमी! प्रेमिका की गर्दन काटी, हाथ-पैर किए अलग, लाश स्कूटी पर रख निकल पड़ा....
republic day
रिपब्लिक डे पर लखनऊ में दिखेगी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भव्य झलक

यह भी पढ़ें: 'सपा पोषित माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे मिटाना...', अखिलेश पर बरसीं विधायक पूजा पाल

रविवार को धूमनगंज में स्वर्गीय राजू पाल के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए. चायल की विधायक पूजा पाल समाधि स्थल पर पहुंचीं, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर आरती की और दिवंगत पति को नमन किया. मौके पर राजू पाल के समर्थकों ने नारे लगाए. पूजा पाल ने भावुक होकर कहा कि "जिस बाहुबली से मैं लड़ रही थी, उससे लड़ना बहुत मुश्किल था. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. इस लड़ाई को जीत तक पहुंचाया. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय  दिलाया.

Advertisement

ऐसा CM मिलना मुश्किल

पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है. मेरी जीत की असली वजह योगी जी हैं. 21 साल बाद इस मामले का रिजल्ट सामने आया है. आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है. जबकि हत्याकांड में शामिल ज्यादातर अपराधी कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement