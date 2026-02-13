पेशाब करने से रोका तो लोहे की रॉड से पीटकर ले ली जान, बारातियों की दबंगई से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत

प्रयागराज के नैनी इलाके में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में 45 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात मदौका क्षेत्र में एक बैंक्वेट हॉल के बाहर हुई. आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर झगड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस को संजय गेस्ट हाउस के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजेश निषाद मिले, जो पास में ही रहते थे. उसी गेस्ट हाउस में ननकू चौरसिया की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. घायल निषाद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

विरोध करने पर बढ़ा विवाद, लोहे की रॉड से हमला

एसीपी (करछना) सुनील कुमार ने बताया कि शादी में आए कुछ लोग कथित तौर पर निषाद के घर के पास पेशाब कर रहे थे. जब निषाद ने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोप है कि कुछ लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

हमले में निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

12 नामजद आरोपी, 6 गिरफ्तार

मृतक के परिवार की तहरीर पर 12 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें मुख्य आरोपी सुनील कनौजिया भी शामिल है.

एसीपी के मुताबिक, सुनील कनौजिया मऊ जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है और वह अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आया था. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है.

