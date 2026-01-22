scorecardresearch
 
UP: साधु संतों की छवि धूमिल करने के लिए AI से बनाए भ्रामक फोटो, आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शांति व्यवस्था भंग करने के इरादे से AI से बने भ्रामक फोटो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी झड़प का फोटो सोशल मीडिया पर डाला था. साइबर टीम की सक्रियता से समय रहते कार्रवाई की गई.

X
AI से फर्जी फोटो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने पुलिस और साधु संतों की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भ्रामक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मेजा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी दीपक कुमार तिवारी उर्फ मुकेश तिवारी, उम्र 39 वर्ष के रूप में हुई है. आरोपी ने AI टूल्स का इस्तेमाल कर कथित झड़प का एक फर्जी फोटो तैयार किया, जो पूरी तरह काल्पनिक और भ्रामक था. इस फोटो को फेसबुक आईडी दीपक मुकेश तिवारी से पोस्ट किया गया. पुलिस का कहना है कि इसका मकसद मेला क्षेत्र में आक्रोश फैलाना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना था.

साधु संतों की छवि धूमिल करने की कोशिश

जैसे ही यह कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रयागराज पुलिस के साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की टीम सक्रिय हो गई. निगरानी तेज करते हुए आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा संख्या 10 वर्ष 2026 के तहत कार्रवाई शुरू की गई. गुरुवार को पुलिस ने नंद किशोर इंटर कॉलेज के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी के अन्य संपर्कों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानकारी जुटाई जा रही है. विधिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

इस मामले में गंगापार डीसीपी कुलदीप गुनावत ने कहा कि माघ मेला में शांति बनाए रखने के लिए साइबर टीम पूरी तरह सतर्क है. किसी भी भ्रामक सामग्री की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने संत समाज और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे फर्जी खबरों पर भरोसा न करें और ऐसी जानकारी पुलिस को दें.

