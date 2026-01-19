scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी में पाल समाज का प्रदर्शन: नारेबाजी करते मणिकर्णिका घाट जा रहे लोगों की पुलिस से झड़प, लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा, देखें- VIDEO

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को लेकर पाल समाज के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से तीखी झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा और डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में लिया. एसीपी के मुताबिक, स्थिति नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया गया.

Advertisement
X
वाराणसी में पाल समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन (Photo- ITG)
वाराणसी में पाल समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन (Photo- ITG)

वाराणसी का मणिकर्णिका घाट जंग का मैदान बन गया है. जब पुलिस कमिश्नर कुंभ महादेव मंदिर के सुरक्षित होने का प्रमाण दे रहे थे, तभी पाल समाज के युवाओं ने अहिल्याबाई होल्कर की क्षतिग्रस्त मूर्ति के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया. घाट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस से तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई. समझाने के बावजूद न मानने पर पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा और करीब डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया. एसीपी अतुल अंजान के मुताबिक, स्थिति नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया गया.

जानिए पूरा मामला 

आपको बता दें कि सोमवार को मणिकर्णिका घाट पर विरोध-प्रदर्शन करने जा रहे पाल समाज के लोगों की पुलिस से हल्की झड़प हो गई. माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ दिया. इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस उन्हें अपने साथ चौक थाने ले गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Photo of Manikarnika Ghat in Varanasi (Photo - ITG/Gaurav Gupta)
मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने का 'फेक' वीडियो शेयर करने वालों पर एक्शन!
Political controversy erupts over Manikarnika beautification in Varanasi.
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद, क्या बोले CM योगी?
Prime Minister Narendra Modi
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
जानिए अब कैसा बन रहा है मणिकर्णिका तीर्थ(Photo: Getty Images)
मुक्तिधाम का 'कायाकल्प' या विरासत से खिलवाड़? जानिए मणिकर्णिका की वायरल तस्वीरों का सच
Police personnel stand guard at Manikarnika Ghat
वाराणसी: मणिकर्णिका घाट की AI तस्वीरें और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, 8 FIR दर्ज

रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर प्रदर्शन 

मणिकर्णिका घाट जाने वाली गली में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर कुछ लोग नारेबाजी करने लगे. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और जबरन भीड़ को मौके से हटाना पड़ा. इसको लेकर ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर किया गया है. 

डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कुंभ महादेव मंदिर का वीडियो गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है, जबकि वह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है. इस मामले में शनिवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब संजय सिंह और पप्पू यादव सहित आठ लोगों को तीन दिन के भीतर चौक थाने में पेश होने को कहा गया है. पुलिस उन सभी की पहचान कर रही है जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट कर रहे हैं. 

Advertisement

पाल समाज का प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई

इन सबके बीच आज अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को लेकर सोमवार को पाल समाज के लोग मणिकर्णिका की गलियों में एकत्रित हुए. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन ने मूर्ति को खंडित किया है, इसलिए उन्हें वहां फिर से मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जाए. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में लेकर चौक थाने ले गई. इस दौरान काफी देर तक मणिकर्णिका क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

वाराणसी पुलिस का एक्शन 

वाराणसी पुलिस ने मणिकर्णिका घाट विवाद में एआई जनरेटेड वीडियो और भ्रामक पोस्ट साझा करने के आरोप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव को चौक थाने में बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजा है. पुलिस ने कुंभ महादेव मंदिर को खंडित बताने वाली पोस्टों को धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए यह कार्रवाई की. इसी बीच, सोमवार को मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति खंडित किए जाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे पाल समाज के लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटा दिया। पुलिस ने इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement