नोएडा: चलती कार बनी आग का गोला, धू-धू कर जली... चालक ने कूदकर बचाई जान

नोएडा में एक चलती गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को चपेट में ले लिया. बीच सड़क आग लगने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

धू-धूकर जलती कार. (Photo: Screengrab)
नोएडा में एक चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत यह रही कि घटना के समय चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. मामला थाना सेक्टर 20 इलाके के सेक्टर 17 के पास का है.

जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम सेक्टर-18 और सेक्टर 16 की तरफ जाने वाले रोड पर मेट्रो लाइन के नीचे सेक्टर 17 के सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई. घटना के समय गाड़ी के अंदर चालक मौजूद था. लेकिन समय रहते चालक किसी तरह बाहर निकल गया, हालांकि कुछ मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी बीच सड़क पर धु-धुकर पूरी तरह जल गई.

फायर ब्रिगेड टीम ने क्या कहा

सूचना के बाद मौके पर फायर विभाग की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हुई. वहीं आगजनी के कारण शाम के समय व्यस्त रहने वाला यह सड़क पूरी तरह खाली हो गया और राहगीरों ने अपने वाहन कुछ दूर पहले ही रोक लिया. आगजनी के दौरान टायर भी फटे जिससे तेज आवाज हुआ.

वहीं फायर विभाग ने घटना के बारे में जानकारी देते बताया कि मंगलवार शाम समय करीब 06:44 बजे सेक्टर 17 के सामने मेट्रो लाइन के नीचे गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटना स्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर जाकर देखा कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लगी थी. जिसे फायर सर्विस यूनिट द्वारा पूर्णरूप से बुझाया गया. उपरोक्त अग्निकांड में कोई जनहानी नहीं है. 

---- समाप्त ----
