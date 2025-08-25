scorecardresearch
 

सिर्फ दहेज ही नहीं, रील और पार्लर को लेकर भी झगड़ा था... निक्की भाटी हत्याकांड में अब हुए ये नए खुलासे

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस में पति, जेठ, सास-ससुर सब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. अब धीरे-धीरे इस केस में कई नए खुलासे होते जा रहे हैं. पता चला है कि निक्की से उसके पति का झगड़ा सिर्फ दहेज के लिए ही नहीं होता था, बल्कि निक्की द्वारा बनाए जाने वाले रील और ब्यूटी पार्लर पर जाने को लेकर भी अक्सर विवाद होते रहते थे.

निक्की और कंचन का पति वीडियो बनाने से भी मना करता था (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस सुर्खियों में है. इस मामले में अब खुलासे हुए हैं कि निक्की और उसकी बहन कंचन के पति केवल दहेज ही नहीं बल्कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी लगातार विवाद करते थे.

जानकारी के मुताबिक कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील और वीडियो अपलोड करती थीं. इसके लिए विपिन और उसके भाई रोहित को एतराज रहता था. सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों बहनें मायके चली गईं. 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखीं. इस पंचायत में तय हुआ कि अब बहनें रील और वीडियो नहीं बनाएंगी. लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों ने फिर से वीडियो और रील बनाना शुरू किया और निक्की ने अपने पार्लर को भी चालू रखा. इससे फिर से मन-मुटाव शुरू हो गया और विवाद बढ़ता गया.

गिरफ्तार ससुर ने दिया बयान

निक्की की शादी उसी घर में हुई, जहां उसकी बड़ी बहन कंचन की हुई थी (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास-ससुर... बहन कंचन ने खोले कई राज 

पुलिस पूछताछ में निक्की के ससुर सतवीर ने बताया कि वह घटना के समय घर पर नहीं था. सास दया का कहना था कि वह किसी काम से गई थी. पुलिस अब CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी है. साथ ही, सभी पक्षों के CDR और लोकेशन डेटा की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि घटना के वक्त कौन कहाँ था.

दहेज की मांग और लालच की सीमा

मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की की शादी में परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च किया. बेटी की खुशियों के लिए उन्हें स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और सोने-चांदी के गहने दिए. लेकिन दामादों की लालच की कोई सीमा नहीं थी. भिखारी सिंह ने कहा कि कभी मर्सिडीज देने की मांग होती, कभी नकद पैसे की. अब तक 36 लाख रुपये तक की मांग हो चुकी थी. कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा.

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी नाकाम

भिखारी सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की और उसके लिए ब्यूटी पार्लर शुरू कराया. उम्मीद थी कि बेटी का जीवन सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा. लेकिन दामाद विपिन वहीं से पैसे चुराने लगा. पिता ने कहा कि दोनों दामाद काम-धंधा नहीं करते थे. सिर्फ पैसों की डिमांड करना और दबाव बनाना उनकी आदत थी. यहां तक कि बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने लगे थे.

जब सब खत्म हो गया

21 तारीख की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई. परिजनों के मुताबिक, उस दिन निक्की के पति विपिन और ससुरालजन ने उस पर मारपीट की. बड़ी बहन कंचन ने बताया कि निक्की को पहले पीटा गया और उसके गले पर हमला किया गया. इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. निक्की को परिजन और पड़ोसियों की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया, फिर फोर्टिस और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रिफर किया गया. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

मासूम बेटे का दर्दनाक बयान वायरल

निक्की के मासूम बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा कह रहा है पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा. अब निक्की का बेटा अपनी नाना नानी के पास उनके घर में है.

बहन की आंखों देखी गवाही

निक्की की बड़ी बहन कंचन ने घटना के समय की भयावह स्थिति बताई. उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा. उसका बेटा भी वहां था, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके. उसे बचाने की कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए. कंचन की गवाही और बेटे का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग लगातार पोस्ट और वीडियो शेयर करके आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं.

पति का पूरा परिवार सलाखों के पीछे

कासना थाना पुलिस ने घटना के तुरंत बाद तेजी से कार्रवाई की. पुलिस ने पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है. चारों से अलग-अलग पूछताछ हो रही है. वहीं ससुर ने घटना के समय घर में ना होने की बात कही है. ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले सोचे कि उसका क्या हस्र होगा. उन्होंने बताया कि 21 तारीख की रात फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली कि एक महिला जली हालत में भर्ती है. उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मृतिका के परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

न्याय की उम्मीद और समाज में गुस्सा

निक्की की मौत ने परिवार को तो उजाड़ दिया, लेकिन समाज में सख्त कार्रवाई की मांग को जन्म दिया. आम लोग सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं. विशेषकर मासूम बेटे का बयान और कंचन की आंखों देखी गवाही लोगों को झकझोर रही है.

