'तुझ जैसा नामर्द, धोखेबाज...' पत्नी के मैसेज से टूटा पति, ससुराल में जहर खाकर दी जान

कानपुर के चकेरी निवासी विक्रम ने अपनी पत्नी रिया के घर के बाहर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. आठ साल के प्रेम संबंध के बाद दोनों ने मंदिर में शादी की थी, लेकिन पिछले चार महीनों से विवाद के कारण रिया मायके में रह रही थी. विक्रम उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रिया ने उसे व्हाट्सएप पर 'नामर्द और धोखेबाज' जैसे अपमानजनक मैसेज भेजे. इन तीखे शब्दों से आहत होकर विक्रम गुरुवार को ससुराल पहुंचा और जहर खा लिया, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अब पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

व्हाट्सएप चैट में दिखी रिश्तों की कड़वाहट

विक्रम की मौत के बाद जब उसका मोबाइल चेक किया गया, तो उसमें रिया की ओर से भेजे गए बेहद आपत्तिजनक मैसेज मिले. रिया ने लिखा था, "तुझ जैसा नामर्द, धोखेबाज नहीं चाहिए. नफरत हो गई है तुझसे, तेरे नाम से, तेरी दोगली हरकतों से."

विक्रम ने इसके जवाब में कहा था कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा. मृतक के बहनोई हिमांशु और पिता जय कुमार का आरोप है कि रिया उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और घर के जेवर व नकदी लेकर चली गई थी.

ससुराल के दरवाजे पर शव रखकर हंगामा

विक्रम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने उसका शव रिया के घर के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिवार वाले पत्नी पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंची चकेरी पुलिस और परिजनों के बीच तीखी बहस भी हुई.

पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है. एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर मामले की गहन जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

प्यार से तकरार और फिर खौफनाक अंत

विक्रम ऑटो चलाकर परिवार पालता था और उसके पिता होमगार्ड में हैं. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद रहने लगा था. परिजनों का कहना है कि विक्रम ने पहले भी फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे बचा लिया गया था. रिया ने विक्रम को अपनी बहन की शादी तक में शामिल नहीं होने दिया और उसके परिजनों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए थे.

