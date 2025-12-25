मुजफ्फरनगर: पुलिस पर फायरिंग करने वाले डकैत ढेर, मुठभेड़ में दो घायल, लाखों की लूट और हथियार बरामद

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार को खतौली कोतवाली पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई. यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और गंग नहर पटरी पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की गई. इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार दो युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया.

और पढ़ें

पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से मुशीर और कासिम नाम के दो डकैत घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से पुलिस ने 1 लाख 58 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये की लूटी गई ज्वेलरी, दो तमंचे, कारतूस और एक चोरी की अपाचे बाइक बरामद की.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर: दारोगा को ‘गर्दन काटने’ की धमकी देने वाला आरोपी अरेस्ट, वायरल हुआ था वीडियो

डकैती की साजिश और 5 दिसंबर की वारदात

पुलिस पूछताछ में घायल डकैत मुशीर ने बताया कि वह एक साल पहले उत्तराखंड की पौड़ी जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात कपिल नाम के बदमाश से हुई थी. जेल से छूटने के बाद दोनों ने मिलकर बड़ी लूट की योजना बनाई. मुशीर ने खतौली निवासी अपने जीजा फुरकान से ऐसे घर की जानकारी ली, जहां बड़ी रकम मिलने की संभावना हो.

Advertisement

फुरकान ने बताया कि खतौली के लाल मोहम्मद मोहल्ला निवासी नाजिम ने हाल ही में अपनी जमीन करीब दो करोड़ रुपये में बेची है. इसके बाद फुरकान के नाबालिग बेटे की मुखबरी पर 5 दिसंबर की रात डकैती की गई. उस समय नाजिम के घर में बेटी की शादी हो चुकी थी और वलीमा के चलते अधिकतर लोग बाहर गए थे. मौके पर नाजिम, उसकी पत्नी सबीना समेत चार लोग मौजूद थे.

हेलमेट पहनकर घर में घुसे बदमाश

डकैती के दौरान हेलमेट पहने कपिल, तुषार और कासिम घर में घुसे, जबकि मुशीर और शुभम बाहर निगरानी कर रहे थे. तमंचे के बल पर घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर 6 लाख रुपये नकद और लाखों रुपये की ज्वेलरी लूट ली गई. इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

घटना के खुलासे के लिए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में सात टीमों का गठन किया था. लगातार प्रयासों के बाद गुरुवार को यह मुठभेड़ हुई, जिसमें दो डकैत घायल होकर गिरफ्तार हुए.

अन्य आरोपियों की तलाश और पुलिस को इनाम

पुलिस के मुताबिक इस मामले में कपिल, शुभम, तुषार और एक नाबालिग अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. एसएसपी ने बताया कि लूट का करीब 50 से 60 प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया है. बरामद सामान में गले के सेट, चेन, पाजेब, अंगूठी, नोज पिन, हार, झुमकी और अन्य ज्वेलरी शामिल है.

Advertisement

इस बड़ी सफलता के बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर ने पूरी पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस ने कहा है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----