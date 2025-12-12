मुजफ्फरनगर: दारोगा को ‘गर्दन काटने’ की धमकी देने वाला आरोपी अरेस्ट, वायरल हुआ था वीडियो

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में इरफान एक दारोगा की गर्दन काटने की धमकी देते नजर आ रहा है. वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

घटना की शुरुआत दो दिन पहले हुई थी, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान ने कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस दौरान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि दरोगा इरफान को मस्जिद से खींचकर बाहर ले जा रहे हैं. इस घटना के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी.

दारोगा को दी गर्दन काटने की धमकी

पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि इस बीच इरफान का एक और वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में वह जमीयत के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान अपना अनुभव बता रहा था, लेकिन इसी बीच उसने दरोगा की गर्दन काटने जैसी गंभीर धमकी दे डाली. वीडियो देखते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि 11 दिसंबर को पुलिस के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो आया. जिसमें एक व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई पर रोष जताते हुए एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दे रहा था. इस पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चा बनी हुई है और पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की धमकी या कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.



