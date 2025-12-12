scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरनगर: दारोगा को ‘गर्दन काटने’ की धमकी देने वाला आरोपी अरेस्ट, वायरल हुआ था वीडियो

मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का दरोगा को गर्दन काटने की धमकी वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दो दिन पहले इरफान ने दारोगा पर मारपीट का आरोप लगाया था और उसकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी. नया वीडियो सामने आने पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की.

Advertisement
X
पुलिस को धमकी देने वाला गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पुलिस को धमकी देने वाला गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में इरफान एक दारोगा की गर्दन काटने की धमकी देते नजर आ रहा है. वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

घटना की शुरुआत दो दिन पहले हुई थी, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान ने कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस दौरान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि दरोगा इरफान को मस्जिद से खींचकर बाहर ले जा रहे हैं. इस घटना के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी.

दारोगा को दी गर्दन काटने की धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Video of Atique Ahmad's youngest son Aban at wedding ceremony
अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का धमकी भरा वीडियो वायरल, FIR दर्ज  
गैंगेस्टर खान मुबारक का धमकी भरा वीडियो
गैंगेस्टर खान मुबारक का धमकी भरा वीडियो 
Arrest
बेंगलुरु: प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धमकी भरा वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी नवाज को पकड़ा 
Bareilly Irshad anti-national post
'पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो', बरेली के इरशाद ने पोस्ट किया धमकी भरा वीडियो, तलाश में पुलिस 
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Sandeep Saini/ITG)
लाइसेंसी बंदूक से बना रहा था वीडियो... नाबालिग के हाथों ट्रिगर दबते ही सुरक्षा गार्ड की मौत 

पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि इस बीच इरफान का एक और वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में वह जमीयत के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान अपना अनुभव बता रहा था, लेकिन इसी बीच उसने दरोगा की गर्दन काटने जैसी गंभीर धमकी दे डाली. वीडियो देखते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि 11 दिसंबर को पुलिस के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो आया. जिसमें एक व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई पर रोष जताते हुए एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दे रहा था. इस पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चा बनी हुई है और पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की धमकी या कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement