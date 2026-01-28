दो भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त... मुजफ्फरनगर में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां दो सगे भाइयों की करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है. मीरापुर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त लोकेंद्र और योगेंद्र नाम के दो भाइयों की करीब 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है. यह कार्रवाई ढोल पिटवाकर और लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी कराते हुए की गई.

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी बुढाना कोतवाली क्षेत्र के मंदवाड़ा गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे. मीरापुर पुलिस ने 9 सितंबर को दोनों भाइयों को लाखों रुपये के अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने नशे के कारोबार से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है.

इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई. मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों और उनके परिवारजनों के नाम पर दर्ज करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया. इनमें विभिन्न स्थानों पर बने मकान और जमीन शामिल हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई और लाउडस्पीकर के जरिए संपत्ति जब्ती की जानकारी दी.

इस संबंध में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट और जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सीज किया गया है. अब यह संपत्ति सरकारी अभिरक्षा में रहेगी.

एसएसपी ने कहा कि अपराध की दुनिया में सक्रिय और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. मुजफ्फरनगर पुलिस ऐसे अपराधियों को चिह्नित कर रही है. उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है.

