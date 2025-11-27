संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर एक्शन… दुबई में बैठकर रच रहा साजिश, दो नए केस दर्ज, कुर्की की तैयारी में पुलिस

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड और मोस्टवांटेड गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने दो और केस दर्ज किए हैं. शारिक साठा इस समय दुबई में रह रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. नखासा थाना इलाके में हुई हिंसा के मामले में इंस्पेक्टर सत्यविजय सिंह और इंस्पेक्टर रजनीश कुमार ने BNS की धारा 209 के तहत शारिक साठा के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

जानकारी के अनुसार, मास्टरमाइंड शारिक साठा ने हिंसा के लिए अपनी गैंग का इस्तेमाल किया और इसके लिए कई गुर्गों को एक्टिव किया. पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर शारिक साठा के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ. इसके चलते अब पुलिस उसके घर की कुर्की की तैयारी में है.

पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर 84 का नोटिस चस्पा होने के बावजूद शारिक साठा 30 दिन तक हाजिर नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस अब कोर्ट से कुर्की का स्थायी वारंट लेने की तैयारी कर रही है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि दुबई में बैठे शारिक साठा की संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सके.

संभल हिंसा में शारिक साठा का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसके गैंग के तीन गुर्गों मुल्ला अफरोज, वारिस और मोहम्मद गुलाम को पहले ही अरेस्ट कर लिया था. अधिकारियों का कहना है कि शारिक साठा के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है. नखासा थाना क्षेत्र में हिंसा के मामलों की जांच जारी है और पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि शारिक साठा और उसके गुर्गों के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी. शारिक साठा की दुबई में मौजूदगी के बावजूद, उसकी संपत्ति और नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

