scorecardresearch
 

Feedback

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर एक्शन… दुबई में बैठकर रच रहा साजिश, दो नए केस दर्ज, कुर्की की तैयारी में पुलिस

यूपी में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और मोस्टवांटेड गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने दो और केस दर्ज किए हैं. दुबई में बैठे शारिक साठा के घर पर पहले भी कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ. अब पुलिस कोर्ट से स्थायी कुर्की का वारंट लेने की तैयारी कर रही है.

Advertisement
X
शारिक साठा पर पुलिस का एक्शन. (File Photo: ITG)
शारिक साठा पर पुलिस का एक्शन. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड और मोस्टवांटेड गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने दो और केस दर्ज किए हैं. शारिक साठा इस समय दुबई में रह रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. नखासा थाना इलाके में हुई हिंसा के मामले में इंस्पेक्टर सत्यविजय सिंह और इंस्पेक्टर रजनीश कुमार ने BNS की धारा 209 के तहत शारिक साठा के खिलाफ केस दर्ज कराया है. 

जानकारी के अनुसार, मास्टरमाइंड शारिक साठा ने हिंसा के लिए अपनी गैंग का इस्तेमाल किया और इसके लिए कई गुर्गों को एक्टिव किया. पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर शारिक साठा के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ. इसके चलते अब पुलिस उसके घर की कुर्की की तैयारी में है. 

पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर 84 का नोटिस चस्पा होने के बावजूद शारिक साठा 30 दिन तक हाजिर नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस अब कोर्ट से कुर्की का स्थायी वारंट लेने की तैयारी कर रही है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि दुबई में बैठे शारिक साठा की संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

File photo shows the clash between cops and protesters after violence erupted during the second survey of the Jama Masjid in Sambhal. (PTI)
संभल हिंसा का एक साल... कहां पहुंचा योगी आदित्‍यनाथ का 'कल्की नगरी' वाला ड्रीम प्रोजेक्ट? 
Present yourself within 30 days, otherwise the house will be seized.
गैंगस्टर शारिक साठा पर कसा शिकंजा, संभल में घर पर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस 
NSA against Satha's henchman Mulla Afroz (Photo- ITG)
गैंगस्टर शारिक साठा के गुर्गे मुल्ला अफरोज पर NSA, दुबई से लाने की तैयारी 
संभल हिंसा का पाकिस्तानी लिंक, दुबई में छिपे गैंगस्टर शारिक साठा से है कनेक्शन 
Image shows violence that broke out during a survey of a mosque in Sambhal in November, 2024. (PTI photo)
संभल हिंसा की बरसी: किले में तब्दील हुआ शहर, हाई अलर्ट पर पुलिस, RAF-PAC तैनात  

यह भी पढ़ें: दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा पर एक्शन... संभल हिंसा मामले में घर पर कुर्की का नोटिस किया चस्पा

Advertisement

संभल हिंसा में शारिक साठा का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसके गैंग के तीन गुर्गों मुल्ला अफरोज, वारिस और मोहम्मद गुलाम को पहले ही अरेस्ट कर लिया था. अधिकारियों का कहना है कि शारिक साठा के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है. नखासा थाना क्षेत्र में हिंसा के मामलों की जांच जारी है और पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि शारिक साठा और उसके गुर्गों के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी. शारिक साठा की दुबई में मौजूदगी के बावजूद, उसकी संपत्ति और नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement