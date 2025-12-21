उम्र 12 साल, कई मुकदमे, छह बार बाल सुधार गृह गया... सन्न कर देगी बाप-बेटे के क्राइम की ये कहानी

मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक पिता और उसके नाबालिग बेटे को चोरी की घटनाओं में शामिल होने के आरोप में पकड़ा है. बाप-बेटे की ये जोड़ी रात में शराब की दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी. पुलिस का कहना है कि बेटे की उम्र 12 साल है, उसे छह बार बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है. बाप-बेटे पर कई केस दर्ज हैं.

दरअसल, नोएडा के रहने वाले व्यक्ति को उसके 12 साल के बेटे के साथ नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुढ़ाना मोड़ से पकड़ा था. पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी पिता ने बताया कि 27 नवंबर की रात बुढ़ाना मोड़ स्थित एक शराब की दुकान पर उन्होंने रात में उस वक्त चोरी की थी, जब वह बेटे के साथ अपनी मां की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित कर लौट रहा था.

इस दौरान शराब की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी के साथ शराब चोरी की थी. घटना के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए थे, जिसे पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है. पुलिस गिरफ्त में आए पिता और उसके नाबालिग बेटे दोनों पर कई केस दर्ज हैं. 12 साल का बेटा 6 बार बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है.

इस बार फिर पुलिस ने पिता को अरेस्ट कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया है. सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज से दो सप्ताह पहले थाना कोतवाली क्षेत्र में शराब के ठेके पर चोरी की घटना हुई थी.

पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश की. कैमरे चेक किए, तमाम तरीकों से आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर तक ट्रेस किया गया. इस दौरान पता चला कि घटना को एक बाप और बेटे ने अंजाम दिया है. पिता पुत्र दोनों पर अलग-अलग 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं. लड़के की उम्र 12 साल है. उस पर भी केस हैं.

