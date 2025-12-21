scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उम्र 12 साल, कई मुकदमे, छह बार बाल सुधार गृह गया... सन्न कर देगी बाप-बेटे के क्राइम की ये कहानी

'बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी...' यह फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है, जो हैरान कर देने वाली है. पुलिस ने एक पिता और उसके नाबालिग बेटे को पकड़ा है. दोनों शातिर बाप-बेटे रात में स्कूटी से निकलकर शराब की दुकानों में चोरी करते थे. कुछ दिन पहले दोनों ने एक दुकान को निशाना बनाया था, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी.

Advertisement
X
बाप-बेटे को चोरी के आरोपी में पुलिस ने पकड़ा. (Photo: Representational)
बाप-बेटे को चोरी के आरोपी में पुलिस ने पकड़ा. (Photo: Representational)

मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक पिता और उसके नाबालिग बेटे को चोरी की घटनाओं में शामिल होने के आरोप में पकड़ा है. बाप-बेटे की ये जोड़ी रात में शराब की दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी. पुलिस का कहना है कि बेटे की उम्र 12 साल है, उसे छह बार बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है. बाप-बेटे पर कई केस दर्ज हैं.

दरअसल, नोएडा के रहने वाले व्यक्ति को उसके 12 साल के बेटे के साथ नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुढ़ाना मोड़ से पकड़ा था. पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी पिता ने बताया कि 27 नवंबर की रात बुढ़ाना मोड़ स्थित एक शराब की दुकान पर उन्होंने रात में उस वक्त चोरी की थी, जब वह बेटे के साथ अपनी मां की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित कर लौट रहा था.

यह भी पढ़ें: भिखारियों के वेश में शादी समारोह में घुसते, फिर चोरी कर हो जाते फरार...शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

चोरी कर कार में भर ली थीं मुर्गियां. (Photo: Screengrab)
मुर्गी चोर निकला कार वाला... विंडो और डिग्गी खोली तो निकलीं 36 मुर्गियां, Video
Mayur Vihar theft case bag cutting gang
दिल्ली: दो महिलाओं ने सड़क पर बुजुर्ग दंपति का बैग काटकर उड़ाई नकदी, VIDEO
famous gopalganj thawe temple
बिहार के चर्चित थावे मंदिर में चोरी, मां दुर्गा का सोने का मुकुट लेकर चोर फरार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
नोएडा में चोरी-नशैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ रुपये का माल के साथ 4 गिरफ्तार
बीड में चोरों के गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
भिखारियों के वेश में शादी समारोह में घुसते, फिर चोरी कर हो जाते फरार...शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश

इस दौरान शराब की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी के साथ शराब चोरी की थी. घटना के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए थे, जिसे पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है. पुलिस गिरफ्त में आए पिता और उसके नाबालिग बेटे दोनों पर कई केस दर्ज हैं. 12 साल का बेटा 6 बार बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है.

Advertisement

इस बार फिर पुलिस ने पिता को अरेस्ट कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया है. सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज से दो सप्ताह पहले थाना कोतवाली क्षेत्र में शराब के ठेके पर चोरी की घटना हुई थी.

पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश की. कैमरे चेक किए, तमाम तरीकों से आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर तक ट्रेस किया गया. इस दौरान पता चला कि घटना को एक बाप और बेटे ने अंजाम दिया है. पिता पुत्र दोनों पर अलग-अलग 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं. लड़के की उम्र 12 साल है. उस पर भी केस हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement