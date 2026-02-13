scorecardresearch
 
बाराबंकी: मुख्तार गैंग के शूटर रहे शोएब उर्फ बॉबी की हत्या, दिनदहाड़े 10 गोलियां मारी गईं

बाराबंकी के असैनी मोड़ पर शोएब उर्फ बॉबी की 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. लखनऊ से लौटते वक्त हमलावरों ने उसे सरेराह घेरा और भून डाला. पुलिस मामले को पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है.

कार में गोलियां बरसाकर बॉबी की हत्या (Photo- Screengrab)
कार में गोलियां बरसाकर बॉबी की हत्या (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गैंगवार की दहला देने वाली वारदात सामने आई है. माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी और शूटर रहे मोहम्मद शोएब किदवई उर्फ बॉबी की असैनी मोड़ पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. जेलर हत्याकांड में शोएब आरोपी था.

बताया जा रहा है कि शोएब उर्फ बॉबी लखनऊ से वापस लौट रहा था, तभी हमलावरों ने उसे घेर लिया और उसपर करीब 10 गोलियां दाग दीं. इस घटना में शोएब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस जांच-पड़ताल में जुट गई है. मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं. 

जानकारी के मुताबिक, बॉबी आज दोपहर बाराबंकी के असैनी मोड़ के पास से अपनी बलेनो कार से गुजर रहा था. तभी हमलावरों ने उसे घेर लिया और सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया. ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फ़ैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए. 

शोएब लखनऊ जेलर हत्याकांड में मुख्य आरोपी था. हालांकि, बाद में मुख्तार गैंग का साथ छोड़कर वह वकालत करने लगा था. इसलिए वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है और शव को मोर्चरी भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंपी जाएगी.

---- समाप्त ----
नोट- ये खबर अपडेट की जा रही है....
