मुरादाबाद में युवक से दबंगई... मजदूरी का पैसा मांगने पर झूले से बांधकर लाठियों से पीटा

मुरादाबाद में 22 वर्षीय युवक के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोप है कि मजदूरी के पैसे मांगने पर उसे झूले से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. साथ ही मारपीट के दौरान गाली-गलौज और अश्लील हरकतें भी की गईं. युवक दर्द से तड़पता रहा और रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने दया नहीं दिखाई. वहीं, घटना का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो अब वायरल हो रहा है.
थाना मूंढापांडे क्षेत्र के संजू पुत्र सुनील ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वह अपनी मजदूरी के रुपये लेने दलपतपुर स्थित हवाई अड्डा रेस्टोरेंट गया था. वहां मौजूद यशपाल पुत्र सोमपाल और धीरज पुत्र किरनपाल ने उसे पकड़कर पार्क में लगे झूले से बांध दिया. इसके बाद लाठी-डंडों से बुरी तरह पिटाई की. आरोप है कि इस दौरान उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश भी की गई. संजू का कहना है कि हमलावरों ने खुद ही वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा
थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर यशपाल और धीरज के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी रेस्टोरेंट में झूला चलाने का काम करते हैं, जबकि संजू दिहाड़ी मजदूर है. मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.