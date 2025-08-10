scorecardresearch
 

Feedback

मुरादाबाद में युवक से दबंगई... मजदूरी का पैसा मांगने पर झूले से बांधकर लाठियों से पीटा

मुरादाबाद में 22 वर्षीय युवक के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोप है कि मजदूरी के पैसे मांगने पर उसे झूले से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. साथ ही मारपीट के दौरान गाली-गलौज और अश्लील हरकतें भी की गईं.

Advertisement
X
झूले से बांधकर युवक की पिटाई करता आरोपी. (Photo: Screengrab)
झूले से बांधकर युवक की पिटाई करता आरोपी. (Photo: Screengrab)

मुरादाबाद में 22 वर्षीय युवक के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोप है कि मजदूरी के पैसे मांगने पर उसे झूले से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. साथ ही मारपीट के दौरान गाली-गलौज और अश्लील हरकतें भी की गईं. युवक दर्द से तड़पता रहा और रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने दया नहीं दिखाई. वहीं, घटना का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो अब वायरल हो रहा है.

थाना मूंढापांडे क्षेत्र के संजू पुत्र सुनील ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वह अपनी मजदूरी के रुपये लेने दलपतपुर स्थित हवाई अड्डा रेस्टोरेंट गया था. वहां मौजूद यशपाल पुत्र सोमपाल और धीरज पुत्र किरनपाल ने उसे पकड़कर पार्क में लगे झूले से बांध दिया. इसके बाद लाठी-डंडों से बुरी तरह पिटाई की. आरोप है कि इस दौरान उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश भी की गई. संजू का कहना है कि हमलावरों ने खुद ही वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें: सुहागरात से पहले लुटेरी दुल्हन को फरार करने की साजिश नाकाम, ग्रामीणों ने दोस्तों को पेड़ से बांधकर पीटा

सम्बंधित ख़बरें

खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा.
झांसी में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, छेड़छाड़ का आरोप निकला फर्जी 
पटियाला में लोगों ने महिला को खंभे से बांधकर पीटा
दो बच्चों की मम्मी के साथ भागा युवक... गुस्साए लोगों ने उसकी मां को खंभे से बांधकर पीटा 
Video of sub-inspector being beaten up goes viral
शादीशुदा महिला के साथ घर में मिला पुलिसकर्मी, लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा, Video 
बाढ़ के चलते भागलपुर यूनिवर्सिटी में घुसा पानी. (Photo: Screengrab)
बारिश के चलते UP-बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचा पानी 
नशे में धुत पत्नी ने पति को पीटा. (Photo: Screengrab)
शराब के नशे में पत्नी का हंगामा! सड़क पर बाल पकड़कर पति को लात-घूंसों से मारा 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा

थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर यशपाल और धीरज के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी रेस्टोरेंट में झूला चलाने का काम करते हैं, जबकि संजू दिहाड़ी मजदूर है. मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement