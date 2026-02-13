अलीगढ़: 5 महीने से लापता सस्पेंडेड इंस्पेक्टर, हत्या का आरोप, मां ने SSP के खिलाफ खोला मोर्चा

Uttar Pradesh News: सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार अलीगढ़ से पिछले पांच महीनों से लापता हैं. उनकी मां सुशीला देवी ने निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन पर अपने बेटे की हत्या कराने का सीधा आरोप लगाया है. महुआखेड़ा थाना पुलिस अनुज को उनके घर से अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला.

विभागीय लापरवाही और गैर हाजिर रहने के कारण एसएसपी ने अनुज को निलंबित कर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. अब मां ने मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है ताकि गायब बेटे की सच्चाई सामने आ सके.

लावारिस लाश और वायरल वीडियो का रहस्य

पुलिस प्रशासन ने दाऊद खां रेलवे स्टेशन के पास एक लावारिस शव मिलने की बात कहते हुए उसे अनुज कुमार का होने की संभावना जताई है. हालांकि, इंस्पेक्टर की मां इस दावे को सिरे से खारिज कर रही हैं और इसे साजिश बता रही हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें पुलिसकर्मी अनुज को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए ये वीडियो अब इस मामले में सबसे बड़े सबूत और रहस्य के तौर पर देखे जा रहे हैं.

विभागीय कार्रवाई और मां की लड़ाई

अनुज कुमार को ड्यूटी से गायब रहने और अधिकारियों के सामने पेश न होने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया था. सुशीला देवी का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे को गायब किया है. उन्होंने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. एक तरफ जहां पुलिस फाइलों में अनुज एक वांछित अपराधी की तरह दर्ज हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बेबस मां अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए सिस्टम से लड़ रही है.

